En prisión otro hombre por el crimen de Gálvez

Un hombre de 31 años cuyas iniciales es JFC quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Jorge Nessier por el homicidio de Emiliano Arri ocurrido en una confitería bailable en la ciudad de Gálvez (departamento San Jerónimo) Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eduardo Pocoví, a raíz de la solicitud planteada por el funcionario del MPA en una audiencia de medidas cautelares celebrada en la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El pasado martes, JFC – que es policía y estaba haciendo adicionales en el boliche al momento de la muerte de Arri – fue imputado por Nessier como partícipe necesario del delito de homicidio doloso.



CINCO PERSONAS

El homicidio que investiga Nessier ocurrió dentro de la confitería bailable y pasadas las 4 de la mañana del domingo 24 de septiembre. “Entendemos que el imputado actuó con conocimiento del peligro de su acción y con voluntad en cuanto al resultado que pretendía”, sostuvo Nessier. En tal sentido, agregó que “hizo un aporte sin el cual, los otros cuatro imputados no hubieran podido llevar a cabo su accionar”.

Nessier relató que “cuando salía del baño, la víctima fue interceptada por los cuatro imputados,quienes ejercieron fuerza sobre él y comenzaron a trasladarlo hacia otro sector del boliche”, agregó. “ U no de ellos lo agarró del cuello a Arri con ambos brazos, mientras los otros cuatro hombres lo sostenían de sus extremidades. Al llegar al sector del guardarropas, continuaron reteniéndolo –incluso tirándose encima de la víctima–, lo arrojaron al piso hasta que la víctima dejó de oponer resistencia porque perdió el conocimiento”, precisó Nessier .

“La fuerza aplicada sobre el cuerpo de Arri, en particular la “llave” practicada con ambos brazos por JPR en el cuello –con la colaboración de las restantes personas–, produjo un mecanismo de asfixia por compresión, lo que le produjo el fallecimiento”, explicó Nessier.

El fiscal de Homicidios relató que “personal de Bomberos llegó al lugar y trasladó a Arri al Sanatorio Integrados de Gálvez, donde intentaron reanimarlo, pero no lo lograron”.



OTROS CUATRO

Además del policía que quedó en prisión preventiva, hay otros cuatro hombres que trabajan en la seguridad del boliche que ya fueron imputados, y los cuatro están en prisión preventiva desde el martes de la semana pasada. Son JPR de 39 años y CSO de 37 años, ambos oriundos de Coronda; JPO de 36 años de Arocena; y CDS de 31 años con domicilio en Gálvez.

JPR fue imputado como autor del delito de homicidio doloso, mientras que a los otros tres hombres – al igual que al policía– a se les atribuyó el delito de homicidio doloso, pero en calidad de partícipes necesarios.