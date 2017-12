Píldoras Políticas

EL FOCUS DE GABYTodos los espacios políticos, pero particularmente el PRO, recurren a la realización de "focus group" para analizar la recepción que tendrá determinada medida en la población. Ese trabajo suele ser encomendado a consultoras, pero en el Gobierno una de las principales dirigentes se encarga de hacerlo personalmente: la vicepresidenta, Gabriela Michetti, utiliza a sus excompañeros de la Escuela Nº 1 del partido bonaerense de Laprida."Yo testeo bastante las cosas del Gobierno. Siempre me junto con mis compañeros del secundario, unas 20 personas de clase media de distintos niveles. Ellos saben que yo les hago preguntas para ver cómo responden", contó la titular del Senado.Curiosamente, confesó que ni siquiera ellos, a quienes definió como "personas muy formadas", lograron entender la reforma previsional.TRANSITO LENTOEl Programa Argentina 2030 quería cerrar el año con la presentación del libro "100 políticas para la Argentina del 2030", una recopilación de "aportes de 100 referentes argentinos de diversas áreas". Sin embargo, el paro de la CGT el pasado lunes hizo que se complicara la jornada y que el evento se postergara para el miércoles.Pero, lejos de haber sorteado los problemas, la presentación del libro sufrió un nuevo inconveniente: el tránsito le jugó una mala pasada a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien debía recibir el primer ejemplar de la recopilación de parte del director del Programa Argentina 2030, Eduardo Levy Yeyati.La titular del Senado mantuvo reuniones "administrativas" en la Cámara alta y salió con un poco de retraso, el cual se vio profundizado con las demoras en el recorrido desde el Congreso hasta la Casa Rosada.Algunos de los referentes que escribieron sus aportes para el libro, como el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel y el historiador Luis Alberto Romero, tenían otros compromisos y debieron retirarse del Salón de los Pueblos Originarios antes de que llegara la referente del PRO.El tránsito lento fue una verdadera... complicación.DIPUTADOS ESPIRITUOSOSEl diputado Rodolfo Tailhade (FPV-PJ) le puso una cuota de humor al clima tenso que se vivió en los últimos días en la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que se trató la reforma impositiva. Se debatía el impuesto a las bebidas espirituosas cuando Tailhade rompió con el mal clima: "Como estamos en el capítulo de las bebidas espirituosas, quiero hacer una cuestión de privilegio contra el diputado Wisky", expresó el legislador en referencia a su par de Cambiemos Sergio Wisky.El comentario de indiscutible buen "timming" provocó la carcajada del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien ante la insistencia de Tailhade de que la cuestión de privilegio era en serio, respondió: "Lo hacemos en un bar".Dos horas después, sobre el final de la sesión, el diputado kirchnerista volvió a tomar la palabra y retomó su cuestión de privilegio, esta vez sin chistes.VIEJOS CONOCIDOSFranco Zannini, hijo del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, se mostró muy activo en los últimos días a propósito de la creación del Foro por la Democracia y los Presos Políticos. El joven brindó entrevistas en donde comentó con quién suele cruzarse su padre.En uno de sus contactos con la prensa, luego de de remarcar que su padre es un "preso político", el hijo de Zannini reveló que el ex funcionario "está solo, no está con otros presos políticos de los que están en Ezeiza" aunque "suele ver a Amado" Boudou, el ex vicepresidente.