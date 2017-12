Los números de Ginóbili

Cuando más dudas generaba en lo previo, Emanuel Ginóbili viene respondiendo con una gran performance en la NBA 2017/18. El argentino es uno de los tres jugadores que arrancó la temporada con 40 años (junto con Vince Carter y Jason Terry) y sus números, así como su protagonismo, son sensacionales: hasta el momento jugó 27 partidos (de los 33 de su equipo), con 20.9 minutos, 8.4 puntos, 2.4 asistencias y 2.3 rebotes. En los últimos juegos ha sido determinante en los minutos decisivos, incluso anotando las canastas que definieron la victoria.Durante esta semana, Steve Kerr, entrenador de Golden State -uno de los rivales de San Antonio en la lucha por el anillo- afirmó que “Manu es uno de mis jugadores favoritos y uno de los compañeros de equipo preferido que he tenido. Le apasiona el juego y es muy inteligente. Entiende el juego en un nivel muy profundo. Creo que le ayuda a la hora de jugar a los 40 años el hecho de que entienda así este deporte y de que vea cosas que los otros jugadores no ven. Se ha mantenido en forma durante muchos años y eso le ha permitido tener una larga carrera”.PARTIDOS EN NAVIDADLos Spurs no jugarán el día de Navidad, pero igualmente habrá otros encuentros importantes por la NBA, que tiene por tradición jugar ese día tan especial y con amplia audiencia por TV.Los juegos serán: a las 14 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers; a las 17 Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers; a las 19:30 Boston Celtics vs. Washington Wizards y a las 22 Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets.