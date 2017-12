La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero de 2016, publicó ayer una carta en la que pidió una "Navidad para todos, no para unos pocos" y saludó a los ex funcionarios y dirigentes detenidos.En la esquela escrita a mano desde el lugar en el que cumple con arresto domiciliario, titulada "Navidad para todos, no para unos pocos", la dirigente jujeña expresó: "Hace dos años que Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos"."Ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros, ahora somos 18", señaló la dirigente.