Ventas y tránsito en su mayor expresión este fin de semana

Estos últimos días el ritmo de la ciudad se ha convertido en febril, intenso por donde se lo mire. Y por supuesto lo será aún más este sábado en que todo el comercio permanecerá abierto en horarios especiales y extendidos, esperanzados en ir cerrando el buen nivel de ventas que hubo hasta ahora, y que promete ser el mejor de los últimos años, de acuerdo con las estimaciones de comerciantes de distintos rubros. Aunque en realidad, si bien aquellas referencias son las más concretas, ni falta hacen, pues cualquier observador advierte la densidad de la gente yendo y viniendo, con la carga de bolsos, lo masivo y complicado del tránsito no sólo por el microcentro -donde siempre es más difícil tener orden-, sino también en las bulevares y avenidas que enlazan con los barrios hacia los cuatro puntos cardinales.Es cierto que el tránsito es complicado en Rafaela, pero en estos días esa situación empeora muchísimo más, pues las altas temperaturas hacen que todos, o la mayoría, se movilicen en automóviles o motocicletas. Recordar que la ciudad cuenta con 33.000 automotores y 44.000 motocicletas, de todo tipo y modelos, mientras que el escenario de nuestras calles -salvo en algunos barrios que se han ampliado en cantidad y espacio- siguen siendo siempre las mismas. En especial en la zona del microcentro, donde el tránsito suele ser habitualmente muy intenso, siendo estos días por encima de lo dicho. Por esa razón, y cabe remarcarlo, se hace indispensable la presencia de policías municipales en los cruces del bulevar Santa Fe, como así también en algunos otros sitios complicados, para que ordenen la circulación pues de lo contrario la circulación transversal se hace poco menos que imposible, o muy arriesgada para todos los vehículos, ni hablar para los peatones.Esto es muy probable que se traslade también al domingo, ya que los supermercados estarán abiertos durante ese día que nos ofrecerá la Nochebuena y la espera de Navidad, en el horario de 8:30 a 17:30. Que no tiene nada que ver con esta disposición judicial que ahora anuló la medida anterior y habilita la apertura de estos comercios los domingos en toda la provincia. Esta apertura de los domingos previo a Navidad y Año Nuevo, en nuestra ciudad estaban acordados desde mucho antes.¿Donde se concentran las mayores ventas? Todavía no es tiempo de hacer un balance, que seguramente se conocerá después de este fin de semana, cuando se hayan aquietado las celebraciones de este primer fin de semana especial de fines de diciembre, pero de acuerdo a datos informales tienen un ritmo bastante parejo y equilibrado en todos los rubros, con la salvedad de los precios que son los que en realidad limitan algunas compras, aunque siempre queda la posibilidad de las cuotas con las tarjetas de crédito, que han facilitado la mayoría de las compras, en especial aquellas de montos de mayor importancia.Por supuesto todo lo que hace a regalería tiene en Navidad un furor especial, con juguetes de todo tipo para los más chicos, lo relacionado con informática para los más grandecitos, además de lo tradicional con perfumería, indumentaria para vestir y deportiva en toda una amplia gama de productos que incluyen pelotas para varias disciplinas, calzados donde encabezan los deportivos, joyería y relojería, productos gourmet con el armado de los tradicionales canastos, fiambres, bebidas con espumantes y vinos de calidad a la cabeza, bicicletas e incluso ciclomotores y motos para aquellos jovencitos que están por incorporarse al mundo de los conductores. En fin, disculpas por los olvidos, ya que todo es bueno a la hora de los regalos, tanto para quien los da como el que los recibe."La gente compró y bastante bien", fue lo expresado por un comerciante con local de indumentaria muy cercano al bulevar Santa Fe, lo cual parece resumir la situación existente, que continuará durante toda la jornada de este sábado y también el domingo hasta media tarde, cuando ya todo el mundo vaya despoblando las calles para dar el toque final a los preparativos.Como se aprecia, entre los artículos de venta no hemos aludido a la pirotecnia, adhiriendo a la campaña sobre la no utilización de la misma. No sólo las mascotas estarán agradecidas, sino que también se evitará la posibilidad de accidentes personales -como siempre ocurren- o bien incendios de pastizales o de otro tipo.