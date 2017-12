La casita navideña, el foco de todas las fotos

La casita de los premios organizada por Paseo del Centro, del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, con el apoyo de la Municipalidad ya congregó a miles de personas que pasaron por el lugar a sacarse fotos con Papá Noel, en los corpóreos y tirar de la ruleta presentando un ticket de comercios adheridos a la campaña de Navidad.

Así, en sólo 2 semanas se entregaron más de 700 premios entre descuentos, órdenes de compra y regalos de los locales adheridos a Paseo del Centro. Además se recibieron gran cantidad de donaciones que está tomando generosamente la Fundación Co-Crear.

Uno de los objetivos de los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) es generar experiencias positivas en quienes se encuentran recorriendo los comercios que lo forman. En el marco de esta premisa, Paseo del Centro cierra 2017 con una propuesta divertida para los chicos (y no tanto), relacionando a comercios y potenciales clientes y sumando una mirada generosa con la recolección de juguetes con Co- Crear.



ESPIRITU NAVIDEÑO Y

ACCION COMERCIAL

En años donde los presupuestos para invertir en grandes estrategias se encuentran limitados, la creatividad se pone en juego y encontrar la propuesta ideal es un desafío durante los meses previos a las celebraciones. Lo importante para la agencia que propone estas ideas ya no es solamente crear la campaña ideal sino también pensar cómo lograr materializarla.

Paseo del Centro logra sorprender año a año a quienes visitan los locales que forman parte de este Centro comercial a cielo abierto con propuestas diferentes. En 2016 propusieron el retorno a la tradicional “raspadita”. Cada cliente recibía como premio por su compra un cupón con un texto oculto donde podían detallarse premios instantáneos y descuentos entre otros beneficios. Cada cliente debía develar su suerte eliminando la cobertura sobre la impresión; en los casos en que no encontraba un premio inmediato podía completar sus datos al dorso y participar por un sorteo de más premios.

Este 2017, la agencia de Comunicación y Marketing ThinkConsulting, que los viene acompañando hace varios años propuso una intervención innovadora y realmente muy llamativa: traer al medio del centro la Casa donde vive Papa Noel. Según el director de la agencia, Germán Ciceri, "esta propuesta la veníamos pensando hace tiempo junto con los directivos del Paseo, ideando como vincular los conceptos tradicionales de las campañas de navidad con algo más interactivo y con mayor impacto".

Es claro que otro de los principales desafíos para las agencias es adaptar las ideas a los diferentes rubros a los que se dedican sus clientes. En el caso de ThinkConsulting trabaja con empresas del agro, comercio, industriales, emprendedores y de servicios de diferentes tamaños; entre los que están Broast, Pingüino, Limansky, La Cuina, Seamplex y La Rodzina.

Teniendo en claro los objetivos de cada cliente, trabajar para convertir las celebraciones o las acciones especiales en acciones comerciales exitosas es la razón de ser de todo lo que se hace en esas fechas, en este caso logrado ampliamente.

“La casita de los premios” resultó ser una gran acción que demandó pensar y trabajar diferente, esta vez desde una estructura asociativa entre los locales que forman parte del Paseo, empresas de otros rubros, el municipio local y organizaciones de la sociedad civil.

De esta interacción surgió la casa que por estos días podemos visitar en la intersección de Bv. Santa Fe y Pueyrredón. Una gran estructura con techos alpinos diseñada y fabricada por Holzhäuser, decorada con la colaboración de locales miembros del paseo y de la Municipalidad de Rafaela quien a la vez ha propuesto actividades que se realizarán allí tal como el taller de elaboración de adornos navideños reciclados para el árbol a cargo del Instituto para el Desarrollo Sustentable.

No sólo eso, la Fundación Co Crear utiliza el espacio como epicentro de una gran colecta solidaria de juguetes y alimentos no perecederos para llegar a quienes más los necesitan en estas fiestas. Y Papá Noel está prácticamente todos los días en diferentes horarios para que la familia y especialmente los niños puedan tomarse una fotografía de recuerdo.

Además de la fotografía con Papa Noel, todo el tiempo que esté abierta la casita se encontrarán disponibles los paneles diseñados para colorar la cara en diferentes personajes navideños ubicados en paisajes que fueron propuestos por Tarjeta Naranja para que la familia también pueda divertirse de esa forma.

Un gran despliegue cuyo eje es la acción promocional de Paseo del Centro: la ruleta de los premios. Un juego en el que los clientes de los más de 40 locales participantes pudieron divertirse jugando para ganar alguno de los más de 700 premios que incluyen desde pelotas de fútbol, órdenes de compra de distintos valores y descuentos en varios de los comercios, hasta cenas para dos personas.

De esta forma, una fecha tradicional se convierte en un proyecto de gran impacto para la ciudad. Las agencias de marketing ponen en juego para estas fechas toda su creatividad porque los comerciantes necesitan llegar a su cliente final de la forma más eficaz posible.