Están titularizando a 2.300 directores

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, comenzó a llevar adelante el ofrecimiento de cargos del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos de los Niveles Inicial, Primario y Modalidad Especial (IPE), a unos 2.300 postulantes de distintas modalidades que no titularizaban sus equipos directivos desde hace décadas.El proceso comenzó el miércoles en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, continuó en el estadio cubierto de la Universidad Tecnológica (UTN) Santa Fe y culminará el miércoles 27 de diciembre en Rosario. La ministra de Educación, Claudia Balagué, indicó que “es muy importante, después de un concurso muy intenso, de mucho trabajo y compromiso de parte de los más de 5.000 docentes que se presentaron en la primera instancia, llegar a la titularización de 2.300 cargos”.“Es un orgullo ver este trabajo y esta dedicación porque ha sido un proceso de formación y de pensar la escuela. Sabemos que el director es el más importante en la escuela porque es el que ordena, organiza y hace el proyecto pedagógico junto a los docentes. Y tener los mejores directores es un orgullo porque se logró con compromiso, estudio, dedicación y, por supuesto, con pensar la propuesta para las escuelas santafesinas”, destacó.“La provincia lleva una enorme cantidad de cargos titularizados, cargos de ingreso a la docencia y de ascenso como en este caso”, agregó Balagué, y reconoció el trabajo del jurado que “está conformado por docentes y llevó a cabo una gran tarea”.En total, se ofrecen 2.326 cargos vacantes (resoluciones N º 2225 y 2226 del 2014) para toda la provincia. Los docentes se prepararon durante un año y medio con módulos de formación e instancias de oposición (examen). En los casos de Inicial, Primaria y modalidad Especial, hace 11 años que no tenían convocatoria; mientras que en los cargos de director y responsable zonal en Centros de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Caeba), en la modalidad Hospitalaria y los Centros de Estimulación Temprana, es la primera vez que se titularizan cargos directivos. Asimismo, hace 38 años que no titularizaban directivos en los Centros de Educación Física (CEF) y 26 años en el caso de Escuelas Primarias para Adultos Nocturnas y en Escuelas Carcelarias.Las vacantes que se ofrecen son: en Nivel Inicial, 360 puestos directivos; en Nivel Primario, 1.470; en Taller Manual, 102; en Hospitalaria, 1; en Nocturna, 94; en Carcelaria, 3; en Caeba, 33; en CEF, 114; en centros de Estimulación Temprana, 7; y en Especial, 142.