Girolami vuelve con Peugeot

Este viernes ha quedado confirmado oficialmente el retorno de Néstor “Bebu” Girolami al Súper TC2000 para la temporada 2018, como piloto de Peugeot Sport Argentina en el equipo DTA Racing, con quiénes obtuvo los campeonatos de pilotos de 2014 y 2015, sus últimas dos temporadas en el automovilismo argentino antes de sus valiosas experiencias en el Stock Car Brasil en 2016 y en WTCC en 2017. Girolami será compañero de equipo de Mariano Werner, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi, para conducir uno de los cuatro Peugeot 408 oficiales que prepara el DTA Racing en su sede de San Nicolás, dirigido por Ulises Armellini. Para el piloto cordobés, el doble retorno al equipo y la categoría que le permitió consagrarse bicampeón argentino, es una gran noticia:

“Estoy muy feliz y agradecido por la bienvenida otra vez al equipo Peugeot Sport Argentina. Después de dos años de una enorme experiencia en otro automovilismo como el brasileño y el mundial de Turismo, vuelvo al STC2000 con muchas ganas de salir a buscar otro campeonato con el mismo equipo con el que obtuve mis mayores logros deportivos. Sin dudas, el desafío es muy grande, el nivel de la categoría se ha mantenido en constante asenso y estoy seguro que tendremos una temporada 2018 de mucho trabajo y alta exigencia.”



SE QUEDA

Su repentina ida de los equipos oficiales Peugeot complicó sus planes para 2018. Sin lugar tanto en el conjunto de Súper TC2000 como en el de Turismo Nacional (categoría en la que la fábrica no competirá más), el futuro de Facundo Chapur en el automovilismo nacional era una verdadera incógnita. Tras semanas de dudas, ayer se conoció que el cordobés continuará en al menos una de las dos categorías en las que compitió hasta hace menos de una semana. Citroën, marca del grupo Peugeot Sport Argentina, lo reclutó para ser uno de los tres pilotos con el que afrontará su segunda temporada en el Súper. “Después de ser grandes rivales toda la temporada, es un gusto que ahora Citroën me abra las puertas”, reconoció Chapur, que a sus 24 años volverá a trabajar con el FDC by PSG, estructura bajo la que compitió en el certamen 2015 de la categoría de los motores V8, con Fiat. Con esta confirmación, el nacido en la ciudad de Córdoba dejó de lado sus chances de correr en el TC Mouras (por superposición de fechas con el STC2000), posibilidad que se le había presentado tras su alejamiento de Peugeot. De esta manera, Chapur, que ocupó la 8ª plaza en el último torneo (fue el 2° mejor colocado de su equipo), será compañero de José Manuel Urcera, el único que disputará su segundo certamen con la marca del Doble Chevrón. Resta saber quién será el tercer piloto del equipo.



EL CAMPEON, CONFIRMADO

Tras vivir la mejor temporada desde su regreso como fábrica al Súper TC2000, Renault dio a conocer los planes para el 2018, que a diferencia de los últimos torneos incluye varias novedades. Por un lado, ya no serán dos las estructuras que defenderán los colores de la actual marca campeona de pilotos y equipos. Debido a la ruptura del vínculo entre esta y el Sportteam, el Ambroggio Racing tomará la posta como el único equipo que trabajará con los Renault Fluence GT. Serán 4 los vehículos, lo que si bien representa una disminución en cantidad de coches franceses con respecto a los últimos años (6 o 5 en el último tiempo), es un incremento para la escuadra de Marcelo Ambroggio, que solía trabajar con tres. Con respecto al plantel de pilotos, se mantienen los que fueron los tres mejores del Rombo en el pasado campeonato: nada menos que el campeón, Facundo Ardusso, continuará teniendo como compañero de equipo a Leonel Pernía, mientras que arribará a la estructura Emiliano Spataro, proveniente del conjunto de Sergio Polze. A este trío de pilotos experimentados se les sumará Martín Moggia. El joven de San Justo, de 20 años, llegará proveniente de Citroën, escuadra con la que debutó en el STC2000. De esta manera Renault encarará el 2018. Será un año más que importante para la marca, en el que por primera vez en mucho tiempo deberá defender la corona de pilotos.