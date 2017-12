Se mantiene lo de Termas

En el día de ayer el WTCR dio a conocer el calendario provisional de su primera temporada, y allí se encuentra la Argentina. El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo será nuevamente visitado por la máxima categoría de autos turismo del mundo (denominada hasta este año WTCC), nada menos que por sexto certamen consecutivo.

El evento a celebrarse en nuestro país tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de agosto, y por ahora ocupa la 6ª fecha del calendario. Es que a los nueve eventos confirmados se le agregará uno más, para el cual la categoría baraja dos opciones de fechas: el 21 y 22 de julio (lo que retrasaría al fin de semana de Termas a la 7ª cita) o el 6 y 7 de octubre.

El certamen comenzará en Marrakech, el 7 y 8 de abril, y culminará en Macao, el fin de semana del 15 al 18 de noviembre. Con respecto al calendario 2017 del WTCC, y además de Termas, se mantendrán los escenarios de Hungaroring, Nürburgring-Nordschleife, Vila Real, Ningbo y Macao, mientras que retornarán Suzuka (tras 4 años) y Zandvoort (tras ¡11!).

“Los nueve escenarios seleccionados no solo ofrecerán una gran variedad de circuitos a pilotos y equipos, sino que también significará que las carreras de WTCR tendrán lugar frente a grandes multitudes”, comentó Francois Ribeiro, ex promotor del WTCC y actual del WTCR.

Además, y en relación a la fecha que aún no tiene escenario a confirmar, Ribeiro destacó: “Estamos en conversaciones con dos ubicaciones potenciales, con las que no habíamos trabajado antes”. Debido a esto, es poco probable de los circuitos de Paul Ricard, Slovakia Ring, Moscú y Losail, que fueron parte de la última temporada del WTCC, vuelvan a ocupar un lugar en el calendario.



CALENDARIO PROVISIONAL

WTCR 2018

1ª Marrakech (Marruecos): 7-8 de abril; 2ª Hungaroring (Hungría): 28-29 de abril; 3ª Nürburgring Nordschleife (Alemania): 10-12 de mayo; 4ª Zandvoort (Países Bajos): 19-21 de mayo; 5ª Vila Real (Portugal): 23-24 de junio; 6ª Termas de Río Hondo (Argentina): 4-5 de agosto; 7ª Ningbo (China): 29-30 de septiembre; 8ª Suzuka (Japón): 27-28 de octubre y 9ª Macao (Macao): 15-18 de noviembre. Se agregará una fecha el 21 y 22 de julio o 6 y 7 de octubre, en escenario a confirmar.