Navidad... un regalo cada año

Los argentinos estamos en problemas, divididos, enfrentados…parece como que perteneciéramos a naciones diferentes. No descubrimos aún que una vida vacía y sin Dios, es como una comida sin condimento, es como un mundo sin sol, como una noche sin luna, como un jardín sin flores. Observando, detecto que muchos jóvenes viven buscando un proyecto, que les dé una vida confortable, con una casita, un buen auto, uno o dos hijos, para poder seguir con sus trabajos para tener más y más y noto que se pierde de vista, que como se busca crecer materialmente, se debe crecer más aún espiritualmente…el espíritu es la esencia de la persona, quien deja que se marchite su espíritu, o bien, lo hace a un costado porque no tiene tiempo para alimentarlo, no se pregunta, qué pasa cuando de golpe un dolor, un golpe frena la marcha de la vida, su desarrollo normal?...Hoy necesito decirles que con Dios se soportan tantas cosas, que es increíble…se soporta una enfermedad que pareciera que va a terminar con nosotros, un hijo que da la espalda, la ausencia de seres muy queridos, la falta de dinero y cuántas cosas más…Dios da fuerza, energía, señales, marca caminos, indica direcciones, pero lo que pasa es que a veces nos hacemos los distraídos, para no comprometernos.

Esta Navidad puede ser una de tantas o ser “la Navidad”…¿por qué? Podemos juntarnos con algunos de la familia o con amigos o estar solos, comer muy bien, tomar, brindar e irnos a dormir o los chicos a bailar y será una Navidad ficticia otra vez…o podemos haber vivido un adviento especial, que nos permitió descubrir la magnitud del amor de Dios y en Navidad compartir la misa, comer con nuestros afectos, brindar y acordarnos que en ese brindis debe estar presente JESÚS, que es el protagonista de la Navidad…cómo se puede festejar la Navidad si no está en nuestra casa y en nuestro corazón Jesús, que nace cada Navidad, para darnos una nueva oportunidad de conversión, de sinceramiento en nuestras vidas, de un ordenamiento personal y familiar. Debemos construir prioridades y la primera es Dios, sin Él, no podríamos tener nada, ya que cuando está primero en nuestras vidas, Él cuida de nuestros hijos de nuestros seres queridos y nos guía para construir una vida con Él y eso no garantiza que no suframos nada, sino que cuando nos toquen tragos amargos, siempre nos cargará en brazos y nunca nos dejará solos.

Es mi deseo que esta nueva Navidad todos vivamos en paz, con una familia en torno a la mesa, con mucho amor y solidaridad para nuestros hermanos que menos tienen. De alguna manera Jesús nos indicará cómo ayudar a nuestros hermanos…no nos hagamos los distraídos…Habrá personas que están muy tristes, por haber perdido grandes afectos, padres, esposas/os, hijos, hermanos, amigos y necesitan nuestra compañía y afecto profundo…otros estarán solos y eso no es bueno, otros no tendrán qué poner en la mesa y nosotros deberemos estar atentos.

Que todos recibamos en esta Navidad, a Jesús, salvador del mundo, entregándole todo lo que somos y tenemos, para que él nos perfeccione, nos guíe y nos haga mejores personas…dejémonos modelar por el mejor alfarero y solo así al llegar al final de la vida, podremos cerrar nuestros ojos en paz y seguros de haber hecho todo lo mejor que pudimos….feliz Navidad para todos mis semejantes…todos.

Navidad es un regalo cada año…no debemos desperdiciarlo.