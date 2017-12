Macri en un brindis con empleados y periodistas

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Mauricio Macri coincidió ayer con el pedido del fiscal federal Germán Moldes para que se dicten leyes que impidan la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas y advirtió que "si alguien tira una piedra es porque está dispuesto a matar". "Sí, absolutamente", respondió el Presidente al ser consultado sobre si coincidía con el pedido realizado por el fiscal en el marco de un duro dictamen por las excarcelación dictadas tras los incidentes en la primera gran movilización a la Plaza de Mayo por la desaparición de Santiago Maldonado.Macri subrayó al respecto que es necesario "tener la mejor legislación" como así también "los mejores jueces que cuiden a la enorme mayoría de argentinos que apuestan a la convivencia pacífica".El mandatario se expresó de este modo durante el brindis por las Fiestas navideñas con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde afirmó: "Estamos luchando por una sociedad más justa donde los violentos no tengan lugar". Tras solidarizarse con los trabajadores de prensa agredidos durante los incidentes que se registraron en el Congreso por el debate de la reforma previsional, el Presidente se pronunció a favor de una "convivencia respetuosa".Al respecto, sostuvo que en esa convivencia debe haber "libertad para que cada uno exprese sus ideas" pero "sin caer en la violencia" y agregó: "Ese es el camino. Es algo que nos tiene que comprometer a todos. No hay una solución mágica"."Estamos luchando por una sociedad más justa donde los violentos no tengan lugar", enfatizó el jefe de Estado e, incluso, pidió que "ayuden a que la Justicia cumpla su rol, porque -sostuvo- si alguien tira una piedra es porque está dispuesto a matar".Previo a la salutación con la prensa, Macri brindó al mediodía con los empleados de la Casa Rosada con motivo de las Fiestas: un Papá Noel animó la recepción en el Patio de las Palmeras, a la que asistieron los hijos del personal y de funcionarios."Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Cuanto más en equipo trabajemos más vamos a poder dar respuestas a los que menos tienen. Les pido que se reúnan en familia y junten fuerzas junto a sus familiares", indicó Macri, que estuvo acompañado por su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia.También asistieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; los ministros de Justicia, Germán Garavano, de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Hacienda, Nicolás Dujovne; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su vice, Mario Quintana.Al levantar su copa, el mandatario deseó a todos una "muy buena Navidad y un mejor Fin de Año", y se pronunció a favor de que "el valor de la palabra crezca y que se cumpla con lo que se promete.