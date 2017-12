Castellano presentó su balance de gestión

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano presentó ante los medios locales su balance de gestión correspondiente al año.“Comenzamos el año de una forma compleja, el 1 de enero con una tormenta muy dura para la ciudad y que nos marcó que iba a ser un año difícil. El 2017 tuvo una coyuntura económica y política compleja, transcurrimos el tema electoral y culminamos un diciembre convulsionado como tantos otros años en Argentina”, manifestó Castellano.Ante esta dificultad, “tratamos de sobrellevarla con lo que mejor sabemos hacer que es justamente eso, hacer. Le brindamos a la comunidad nuestro trabajo y corazón para sacar la ciudad adelante. De hecho, a partir de la tormenta del 1 de enero que se repitió el 4, volvimos a poner de a poco a Rafaela de pie y seguir el proceso de transformación de cara no solo al presente sino al futuro”.También dijo que “muchos aspectos de este balance son parte de la construcción de la Rafaela de los 150 años. Pasaremos por otras coyunturas pero eso nunca debe impedir que sigamos pensando y planificando el futuro”.Para cerrar, expresó: “Cada vez que un rafaelino tiene la posibilidad de ver una obra de pavimento por su casa, disfruta de un espacio verde como el Parque Balneario, participa de algún evento barrial o es parte de las 30.000 personas que fueron parte de alguna de las tantas actividades del Complejo Cultural del Viejo Mercado... todas estas cosas tienen que ver con el Hacer Juntos”.SEGURIDADUno de los puntos en donde hubo mayor hincapié fue en la seguridad. "Hubo fortalecimiento de la GUR y el centro de Monitoreo, con capacitación, con incorporación de personal", dijo y adelantó que ya está en marcha el proceso para sumar más gente y vehículos. Con respecto a las 45 cámaras pedidas a la Provincia y a la Nación, Castellano fue contundente: "todavía no hemos obtenido respuestas a la presentación". "Hemos trabajado prácticamente solos en conseguir 60 gendarmes para la ciudad. No hubiera sido así sino hubiéramos tenido el apoyo de del Comandante (Claudio) Brilloni. No tuvo aval de la Provincia, pero sí de la Nación para que vuelvan los gendarmes. Estos uniformados nos permitieron poder trabajar en la conformación del Comando Operativo Unificado, para que con los pocos recursos que cada área tiene, podamos tener mejores gestiones, trabajos e ir adonde se lo necesita", sentenció."Me parece increíble que hoy no podamos tener más policías en la ciudad, que la respuesta siga siendo negativa. Hoy tenemos un déficit de 150 uniformados en la ciudad y esto es clave en la Prevención", completó.También habló de la Policía Comunitaria: "hay un tema que no requiere de dinero, sino de gestión, de mirada a la ciudad como Rafaela lo merece. Hoy la policía comunitaria que hace más de un año que está a la deriva. Hemos pedido pase a la conducción de la URV. Tampoco se ha hecho eso".Acompañaron al mandatario en el acto, el jefe de Gabinete, Marcos Corach; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López; y el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira; y el subsecretario de Comunicación Pública, Claudio Stepffer.