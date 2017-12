El Intendente vetará parcialmente la Tributaria

El intendente Luis Castellano confirmó en la jornada de ayer que en las próximas horas estará firmando un veto propositivo a dos artículos de la Tributaria 2018, que votara la anterior conformación del Concejo Municipal. El veto no está vinculado a la tasa, sino al cobro de tributos hacia los fideicomisos y hacia la cartelería.El motivo es más bien técnico, pero hay cuestiones políticas que se ponen en juego: el tema formó parte de la reunión entre el Intendente y los concejales que se concretó en la jornada del miércoles, aunque les habían anticipado algo sobre este tema. Además, por primera vez, la oposición cuenta con mayoría especial, es decir, los 2/3 necesarios para ratificar el texto original, anulando el veto del Intendente."En estos días voy a tener que vetar parcialmente la Tributaria, porque legalmente hay cosas que se dejaron mal", dijo Luis Castellano a LA OPINION, luego de lo que fue la presentación de su balance de gestión correspondiente al año que concluye. El Intendente también adelantó que el veto será propositivo, es decir, subirá nuevamente la ordenanza al 6º piso del Palacio Municipal con un texto para que sea nuevamente analizado por el Cuerpo Legislativo.El Fiscal Municipal, Daniel Galloppo, marcó a LA OPINION que el tema era "bastante técnico". "Son dos los artículos de la Tributaria que se vetan. En el primero de ellos, se sacó de los sujetos gravados a los fideicomisos y consorcios. Nosotros insistiremos en el texto anterior, en donde estaban incorporados", dijo Galloppo. Entre los motivos es que no solo se sacan a los fideicomisos inmobiliarios (a los que se querían beneficiar), sino también a los financieros, que no estaban en el espíritu del cambio. Por otra parte, si bien no aparecen como gravados, más adelante figura el porcentaje de la alícuota del tributo que deberían pagar, mostrando una contradicción. "Me parece que allí hay un error en la forma en que ellos (los concejales) analizan la figura del fideicomiso como sujeto gravado", completó el Fiscal.El otro de los puntos es el que determinaba el tributo hacia la cartelería. Los concejales pusieron el texto de una ordenanza que se correspondía a la norma anterior, mientras que el Ejecutivo puso el correlato con la nueva norma, votada hace un poco más de un año y que también tuvo un veto propositivo. "Los tipos de carteles que figuran en la Tributaria 2018 votada por el Concejo no son los tipos de carteles que se corresponden con la norma actual", describió Galloppo.EN EL CONCEJOLA OPINION consultó al Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino sobre si este tema había sido abordado en el encuentro que mantuvieron con el Intendente, en la mañana del miércoles. "En realidad, algo se había comentado en su momento. Pero como después no pasó nada y el DEM no informó nada, pensamos que esas consideraciones habían sido dejadas de lado. Más aun cuando el Intendente nos convoca para abrir instancias de diálogo y allí no nos cuenta que va a hacer un veto propositivo. Esperaremos a ver qué sucede y si los integrantes del Concejo estamos de acuerdo con la propuesta del Intendente. En principio, creo que no habría problemas".RATIFICAN CON 2/3Esta será la primera vez en donde la oposición podrá hacer pesar su mayoría especial, tal cual como lo marcáramos en estas páginas al día siguiente de la elección general. ¿Qué implica esto?Administrativamente, cuando una ordenanza es aprobada, debe ser ratificada por el mandatario al cabo de 10 días. Pero, puede ser rechazada a través de un veto (total o parcial). De hecho, pasó en 2015 con la de cartelería y al comienzo de este año, con la reducción de la jornada laboral del personal jerarquizado de 39 a 34 horas por semana y en forma parcial la que incorporaba modificaciones a la normativa sobre perros y gatos. El Concejo recibe el veto y lo analiza. Puede tomar las consideraciones del Intendente o puede ratificar su postura. Para ello, necesita una mayoría especial, con los 2/3 del total de bancas (tal cual lo determina la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, en su artículo 39, inciso 12). Es decir, 7. Y ese es el número exacto que ya tiene la oposición a partir del 10 de diciembre: 6 de Cambiemos y 1 del Frente Progresista Cívico y Social.Un nuevo juego político se abre y los jugadores ya tienen los naipes en la mano.