Confirmaron la prisión preventiva de Cristina

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó ayer el procesamiento y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Así lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la que también ratificó los procesamientos y la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman, del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, del dirigente Luis D´Elía y de los demás imputados.De esta manera, el tribunal dejó firme la decisión del Juzgado Federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, de pedir el desafuero y la detención de la actual senadora nacional de Unidad Ciudadana. El magistrado había hecho esa solicitud ante el Congreso luego de que los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano consideraran que Cristina Kirchner podría entorpecer la causa estando en libertad."En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares, y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), lo expuesto en la presente revela la existencia de razones fuertes de diferente tenor que, con arreglo a los lineamientos impuestos por la ley y a la aplicación que de ellos ha propiciado afianzada jurisprudencia de la Sala, justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal", explicaron los camaristas en la resolución de este jueves.Para justificar la decisión, explicaron que "la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable" y que "las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito".Además, señalaron que "el escenario se agrava cuando se observan circunstancias puntuales y objetivas producidas durante las investigaciones judiciales". "Se estableció que había una relación concreta entre la posibilidad de entorpecimiento de la instrucción que revelan todos esos datos y los cursos de acción que restaba transitar en el caso", detallaron.Por otra parte, los camaristas hicieron lugar al pedido de la ex mandataria nacional para que se quite la figura de "traición a la Patria" en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados por entender que ese ilícito requiere de una declaración de guerra. Asimismo, ratificaron el embargo de 50 millones de pesos en su contra que había sido dictado por el juez Bonadio semanas atrás.La ex jefa de Estado está acusada de "impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados" para "favorecer a los acusados iraníes" a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.JUICIO ORAL PORLA OBRA PUBLICAPor otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer por "inadmisibles" los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez contra el fallo que confirmó sus procesamiento y embargos en la causa por la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.Así lo decidió la Sala IV -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Ana María Figueroa- y, de esta manera, quedó expedita la vía para la realización del juicio oral y público, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).Los recursos de Casación habían sido interpuestos contra la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y embargo por 10.000 millones de pesos que habían sido dispuestos por el juez federal Julián Ercolini.En la causa se investiga a la ex mandataria y al empresario detenido por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haber sido contra la administración pública.El hecho que se les adjudica es haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de 46 mil millones de pesos.En este proceso también se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos detenidos por otras causas.El lunes pasado, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta, a Báez y otros ex funcionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.