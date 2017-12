"Venía jugando bien y eso hizo más fácil el cambio"

El comienzo de una nueva etapa siempre genera desafíos y a veces un poco de incertidumbre. En el caso del golf el salto hacia el profesionalismo es una dura prueba, especialmente en los inicios, para los jóvenes jugadores. Román Rébora supo amoldarse al cambio con solvencia, determinando que la primera temporada sea con saldo favorable, ya que no solamente disputó eventos dentro del contexto del tour argentino, sino que también lo hizo en cuatro del PGA Tour Latinoamérica por mérito propio, pasando las qualys.

"La verdad que fue un año positivo, donde hice la transición al profesionalismo. Lo venía pensando a principios de año, jugué la Escuela y a partir de ahí fui viendo como se iba dando todo. Entonces tomé la decisión con mi familia de hacerme profesional", expresó el joven de 20 años en Todo a Pulmón, por FM Unirred.

En cuanto a si fue más sencillo de lo que parecía esa transición, apuntó que "puede ser, creo que los primeros torneos no lo sentí. Venia jugando bien y eso ya lo hizo más fácil al cambio. Por ahí hubo algún mal momento donde lo sentí un poco, pero es parte del aprendizaje".

A priori, las primeras diferencias encontradas entre un torneo del Ranking de Aficionados con uno profesional del Tour Argentino, respondió que "creo que a la hora de jugar hay más seriedad. Adentro de la cancha hay más respeto. Por otra parte, el nivel es mucho mejor y para ganar tenés que jugar bien, porque hay más cantidad de jugadores con alto nivel".

Román estuvo viviendo casi dos años en Buenos Aires, en la última etapa como aficionado, ya que contó con la posibilidad de entrenar con el grupo de la Asociación Argentina de Golf. Pero ahora volvió a tener a Rafaela como base. "A mediados de año, cuando me hice pro, decidí volver a vivir acá. Cuando no estoy afuera en los torneos entreno en el Jockey", acotó.

Consultado por su búsqueda en el juego para ir mejorando, mencionó que "trato de mantener lo que hago bien y, obviamente, mejorar lo que me falta. En mi caso el juego corto tengo que mejorarlo. Julio (Zapata) y Gustavo (Acosta) siempre me están ayudando con eso".

Dentro del recorrido por los torneos que le dejaron mejores sensaciones en la temporada, resaltó que "creo que hay dos torneos que me fue bien. El Abierto de Misiones, por el contexto, ya que en el último día salí a jugar con Daniel Vancsik, que es local, y hubo mucha gente que nos siguió, con la satisfacción de haber jugado bien. Y el otro es el Abierto de la República por su importancia, haberse jugado en una cancha con mucha historia, y haber clasificado que es muy difícil".

Puntualmente sobre el principal torneo de Argentina, y para muchos también de Sudamérica, Rébora acotó que "las preclasificaciones se juegan los lunes, son 18 hoyos, y no te da tiempo para nada. Tenés que jugar muy bien, son cien jugadores y hay solo 8 lugares para entrar al Abierto. Ese día terminé temprano, tres horas antes del final, y tenía que esperar que lo hagan 70 jugadores, pero por suerte pude entrar".

Cabe mencionar que se hace complicado estar en el prestigioso certamen, ya que "el Abierto ya lo manejan junto al PGA Latinoamérica, está lleno de americanos y por ahí jugadores argentinos por no tener tarjeta de ese circuito no podían estar. En mi caso, fue el primero y es una emoción muy grande, es increíble y brinda una gran experiencia. Se nota que hay otro ambiente, llegás al Club y te dan una tarjetita con el acceso para que le des a tu acompañante, pelotas nuevas en el driving".



CUESTION DE FAMILIA

Con su padre Roberto, uno de los jugadores aficionados también en el Jockey Club, están recorriendo la primera parte del camino en el golf argentino. "Siempre me acompaña mi viejo que me lleva los palos en los torneos. Con él voy sacándome dudas, por ahí con el viento, o con una caída que no la veo".



EL DESEO

Para 2018, Román pretende afianzarse. A priori, se enfocará en el ámbito nacional donde retuvo la tarjeta.

"Quiero tener un buen año en el Tour Argentino y jugar la mayor cantidad de torneos que pueda, seguir sumando experiencia. Si no juego la Escuela del Latinoamericano, estoy arrancando con el Abierto del Sur en Mar del Plata, a fines de enero", comentó.