Admiten trámite de demanda por paternidad

MADRID, 22 (AFP-NA). - Un tribunal en España admitió ayer a trámite la demanda de paternidad que presentó un español de 41 años que afirma poseer una prueba de ADN que demuestra que es hijo del cantante Julio Iglesias, informó la corte."El Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia admite a trámite la demanda de paternidad interpuesta", indicó una nota de prensa.El popular artista de 74 años, con más de 300 millones de discos vendidos en el mundo entero, tiene "20 días" para responder, agregó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (este).Javier Sánchez Santos, quien afirma ser hijo de Iglesias y de la bailarina portuguesa María Edite, presentó la demanda en septiembre pasado, en base a la prueba de ADN, que le atribuiría en un 99% la probabilidad de paternidad al cantante de "Me va, me va", "Por el amor de una mujer" o "Soy un truhán, soy un señor".Ya Edite había presentado una primera demanda de filiación en 1992, pero fue desestimada por motivos procedimentales."Es una buena noticia dado que el juzgado podría no haberlo hecho y haber resuelto que ya había sido tratado este caso", indicó el abogado del demandante, Fernando Osuna, en un comunicado en el que celebró la admisión de la demanda.Según el abogado, para la prueba de ADN un detective recogió en Miami, donde reside Iglesias, "restos abandonados, clínex y colillas de cigarrillos" que estuvieron en contacto con el propio cantante o sus allegados."Espero que se haga justicia. De alguna manera ya he sentido un alivio muy grande porque, pase lo que pase, hay una prueba que dice que soy hijo de Julio Iglesias", indicó Sánchez Santos la semana pasada al diario ABC.Según dijo en ese momento, con la prueba de ADN en mano se puso en contacto con los abogados de Iglesias para arreglar el asunto "en privado", pero "nos dijeron que no querían saber nada, que hiciéramos lo que teníamos que hacer y que nos veíamos en los juzgados".Conocido por sus baladas románticas y su prolífica vida amorosa, Julio Iglesias es padre de ocho hijos, tres de su matrimonio con Isabel Preysler y cinco más con su actual esposa Miranda Rijnsburger.Con más de 80 discos en su dilatada carrera iniciada en la década de 1960, Iglesias lanzó en mayo pasado su última producción, la colección de duetos "México & amigos".