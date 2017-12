Los rafaelinos ya visitan los negocios para comprar regalos

Todos los años pasa lo mismo. Algunos se desesperan cuando ven que el tiempo los agobia. Otros la "cancherean" un poco más porque ya decidieron qué regalar, y entonces van sobre el filo, sin importar el tiempo de espera. Algunos acusan falta de tiempo: "¿en qué momento querés que salga si trabajo todo el día? Y así...El drama en estas fechas es, sistemáticamente, el mismo: hay que comprar los regalos de Navidad. ¿Qué se compra? ¿Dónde? Y con qué presupuesto contamos para hacer el o los regalos.Son tiempos de consumo extremos y, tal vez, diciembre y los obsequios para las fiestas son una buena excusa para comprar de manera responsable y consciente.El caso que los rafaelinos ya empezaron a comprar cosas. Si uno va por el Bv. Santa Fe, o si se extiende un poco más por las cuadras aledañas, ve gente con bolsa, bolsitas y cajas. Pero no las ve apurada, nerviosa. Sino tranquila y con tiempo me sobra. "Nos decidimos salir a comprar casi una semana antes para no comprar por comprar. Queremos gastar lo justo y necesario, y tener ese tiempo para elegir lo mejor que hay en los negocios", dijo Elba, que junto a su hija Irina, caminan por calle Alvear, pisando casi el bulevar.Por lo general la primera opción es la ropa. Una remera, una bermuda... quizás algo de calzado. Se acerca el verano y la opción ideal es regalar cosas para la pileta: ojotas, mallas, musculosas. Básicamente todos accesorios que se puedan llegar a utilizar pronto, ahora, para estos días que se nos vienen."Si es para la familia, es mucho más fácil elegir la ropa. Yo conozco los talles de ellos", le dice esta señora a LA OPINION.Aquellos enamorados optan por collares, anillos o algún aro. Pero ella, para él, elige ropa, siendo este el regalo más común.Los comerciantes están con caras felices. Saben que si faltando 4 días para la Navidad ya hay buenos síntomas en las ventas, la demanda irá subiendo con el correr de los días. "Se empezó a mover, extrañamente, la cosa. Si uno los compara con otros años, hay más movimiento. La gente pasa, compra. Hay muchos que también preguntan, como si se estuvieran anticipando a lo que quieren regalar", dijo un comerciante del centro.Lo concreto es que esta vez hay una intención de no renegar, de no esperar al último día para comprar todo y correr de acá para allá. Quieren una Navidad en paz...A muchos comerciantes ya les llegó esta información. A algunos le ha caído bien y a otros no tanto. Pero lo concreto es que hay una firme intención de que muchos comercios de la ciudad abran de corrido durante toda la jornada del domingo."Sabemos que es una buena oportunidad para aumentar nuestras ventas, de que se puede vender mucho más que cualquier día de esta semana. A veces la gente sale el último día y si sabe que los comercios van a estar abiertos el domingo, van a especular con la chance de comprar todo ese día", le dijo un comerciante a este Medio.Es que al ser un domingo el día de Navidad, muchos rafaelinos piensan que ese mismo día, todo va a estar cerrado. Y si bien es una propuesta que se viene manejando desde algunos días, aún no está del todo confirmada. Desde Paseo del Centro lo resolverán entre hoy y mañana, con todos los comerciantes."Si deciden abrir, yo también voy a abrir", le dijo una dueña a esta Redacción. "Son jornadas que pueden significar muchas ventas", finalizó.