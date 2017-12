Y justo ahora se tuvo que cortar el torneo… Atlético de Rafaela hilvanó tres triunfos al hilo, siete partidos sin perder, bajó a Juventud Unida de Gualeguaychú, le ganó a Agropecuario en Carlos Casares, donde no gana nadie, goleó a Flandria y se subió a la cima del torneo de la B Nacional. “La verdad que nos hubiera gustado que siga unas semanas más”, señaló entre risas Stéfano Brundo, por cierto, uno de los puntos más regulares del fondo de la “Crema” en estas primeras doce fechas. “Igualmente también está bueno terminar de esta manera, fuertes, terminar arriba y también pasar unas buenas vacaciones e ir mentalizándose que los cuatro meses de campeonato que se vienen van a ser durísimos, todos van a querer bajar a Rafaela y vamos a tener que estar preparados para eso”, agregó el defensor.Brundo cerró un buen año, incluso anotando dos goles de manera seguida. Atlético creció en las pelotas paradas y el marcador central lo aprovechó al máximo.“Lo de la pelota parada es trabajo del equipo, trabajamos mucho en la semana, en estos meses de trabajo hicimos mucho hincapié en eso, es mérito del equipo, de los pateadores, del movimiento que hacemos en el área, me tocó convertir en los últimos dos partidos a mí pero es mérito de todos”, analizó Brundo.Por último, el exAll Boys (de 24 años) hizo referencia a la buena respuesta que tuvo el equipo para revertir el 0-1 en el último juego ante Flandria y conseguir así una victoria por demás que merecida, ante su gente. “Recibimos un golpe en el partido que no esperábamos, creo que estábamos haciendo un buen juego y ellos también estaban haciendo un juego que nos complicaba, muy directo, muy vertical, con dos delanteros muy fuertes. Consiguieron el gol pero este equipo tiene una mentalidad muy positiva y ganadora que hizo que podamos dar vuelta el partido en un breve momento y esa fue otra de las claves”.