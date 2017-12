Pinzano: “Es un premio que todo jugador de Liga le gustaría tener”

El domingo se desarrolló la Fiesta del Deporte y Elección del Deportista del Año 2017 de la ciudad de Rafaela. La distinción mayor se la llevó el bochófilo Omar Serrano, pero a Joaquín Pinzano, arquero de Peñarol y que ganó le ganó la terna en Fútbol Liga a Ignacio Forni (Ben Hur) y Pablo Pavetti (Ferrocarril del Estado), la alegría no se la saca nadie: “Es un premio que a todo jugador de Liga le gustaría tener, es un premio al esfuerzo, al sacrificio de todo un año”, le comentó a este medio el jugador de la “V” azulada. “Fue una temporada complicada para Peñarol, algo irregular pero gracias a Dios pudimos cerrarlo de la mejor manera”, agregó.



Tal como lo dijo Pinzano, Peñarol cerró un año con el título de campeón Absoluto, tras superar en la definición a Ben Hur, y previamente fue el mejor del Clausura, ganándole el desempate a Ferrocarril del Estado. No ganó un torneo de punta a punta ni fue el que mejor jugó. Incluso en el Apertura terminó sexto, con quince puntos menos que la “BH”. En definitiva, los títulos se terminaron yendo a Villa Rosas. En dichos partidos, decisivos, su actuación fue clave. “A nivel individual y colectivo cerramos un año genial, maravilloso, me gustaría decirte que fuimos los mejores pero sabemos que fue un torneo irregular, que fuimos los que más puntos sacamos pero otros equipos también tienen sus méritos, el caso de Ferro que jugamos una final con ellos, muy contentos”, analizó Pinzano.



En relación a ese juego ante los de Los Nogales, en el Germán Soltermam, que quedará en la historia del fútbol doméstico, el arquero confesó: “Fue un partido histórico, creo que cada dos días miro el video de ese partido, todavía no se puede creer, es una alegría enorme”. Y luego sumó: “Hay que felicitar a toda la gente que estuvo en ese partido porque Ferro perdió y su gente nos permitió festejar y se fueron tranquilos, agradecido por esa noche”.



El gran 2017 que tuvo lo colocan en el radar de otros equipos que compiten en otro nivel y si bien todavía no trascendió el club, ya hay rumores que indican que Joaquín Pinzano no continuará en Peñarol en 2018 y sobre ello contó: “Todavía no se nada, dije que me iba a tomar un tiempo para pensar lo que quería. Si le sirve a mi familia y a Peñarol que yo me vaya lo voy a hacer. Hubo algunos sondeos, de equipos del Federal A y B, pero tranquilo, disfrutando, descansando y ya veremos lo que sucede”.