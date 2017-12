Macri cargó contra la violencia orquestada

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que los hechos de violencia que se registraron en inmediaciones del Congreso fueron "orquestados" y "no espontáneos, sino claramente premeditados" con el objetivo de que "no funcione" el Palacio Legislativo, ante lo cual cuestionó a "líderes de la oposición" por no haber realizado "una mayor condena" a las agresiones contra los efectivos de la Policía de la Ciudad."Toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la Justicia para entender quiénes han sido los responsables, porque no ha sido algo espontáneo, porque en la Argentina se vive un clima de paz, hay esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue claramente algo premeditado que buscó que no funcione el Congreso", sostuvo el mandatario.En ese sentido, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y respaldó el accionar de los jueces federales Claudio Bonadio y Sergio Torres en lo que se refiere a las actuaciones judiciales: "Confío en lo que están haciendo ellos", señaló.En conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado afirmó que los incidentes del pasado jueves y de este lunes "han generado mucha angustia a todos los argentinos", por lo que expresó su sorpresa por el hecho de que no haya existido "por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, una mayor condena a que se agreda de semejante manera a los policías"."Lo que pasó ayer no se puede naturalizar. Me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad", remarcó.Y agregó: "No hay ninguna razón para creer que un grupo a través de la violencia va a imponer sus ideas o que a partir de la violencia va a desestabilizar el funcionamiento democrático en nuestro país".En ese sentido, Macri se quejó de que "hay dirigentes que justifican eso" y destacó el accionar de la Policía de la Ciudad por "la labor que llevó a cabo, defendiendo la institucionalidad y la democracia del país".JUEZAPor otra parte, Macri cuestionó a la jueza porteña Patricia López Vergara por haber intervenido en el operativo que llevó a cabo la Policía de la Ciudad frente al Congreso y consideró que "invadió competencias que no le correspondían", al tiempo que el Gobierno de la Ciudad pedirá su juicio político.POLICIAS HERIDOSMacri visitó a los efectivos policiales heridos durante los incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la reforma previsional y aseguró que "no están solos" y valoró "su entrega".El mandatario arribó al Hospital Churruca Visca, en el barrio porteño de Parque Patricios y en donde se encontraban internados algunos de los 88 uniformados agredidos el pasado lunes, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado utilizó el caso de uno de los heridos a modo de ejemplo del daño que sufrieron los efectivos: "Fui al Churruca para ver a Maximiliano Russo. Es uno de los policías heridos. Un clavo en el ojo le cortó toda la córnea y perdió varios dientes por las pedradas"."Quería decirle que no está solo, que estoy con él, con su familia y que muchos argentinos valoramos su entrega", agregó el líder del PRO."Los policías son también argentinos tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad", había resaltado Macri durante la conferencia de prensa que había encabezado en el Salón Blanco de la Casa Rosada en horas del mediodía.