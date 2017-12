Afecta a vulnerables y no mejora cuentas

Por Guillermo Cherashny



Finalmente se aprobó el cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones y las AUH, después que el gobierno consiguiera el quórum en la Cámara de Diputados, media hora después que grupos trotskistas, piqueteros y anarquistas atacaran a piedrazos a la Policía de la Ciudad, que aguantó estoicamente hasta que la violencia sufrida no dio para más y tuvo que reprimir alejando a los revoltosos del Congreso hacia la 9 de Julio, mientras la muchedumbre que se apilaba en toda la Avenida de Mayo huía despavorida por la violencia.

Esta mal llamada reforma previsional tiene una baja del déficit fiscal del 0,6% del PBI, pero 0,4% va hacia las provincias y un 0,3% se pierde por baja de recaudación de ganancias, por lo cual no sólo no baja el déficit fiscal sino que sube el 0,1%.

Esta denominada reforma tiene un 80% de desaprobación y es la primera bala que le entra al presidente Macri y a Cambiemos pero que no afecta la popularidad que tiene el gobierno después de las elecciones.

El gobierno, a través de Elisa Carrió, Eduardo Amadeo y Fernando Iglesias, para desviar la atención sobre la pérdida de poder adquisitivo de los más vulnerables, aludió que había un intento de golpe de los revoltosos manejados por el cristinismo, pero sólo los fanáticos de Cambiemos -que no son pocos- lo creyeron.

Durante la mañana, el gobierno jugó su carta más fuerte cuando la gobernadora Vidal habló por la radio avalando la reforma previsional de la cual será la gran beneficiaria, porque recibirá 40.000 millones de pesos más este año para obras públicas en su provincia.

La repetición por parte de todos los voceros del Gobierno en el sentido de que los jubilados no pierden es ridícula porque, de acuerdo a la vieja fórmula, un jubilado que gana hoy $ 7.200 en marzo ganaría $ 8.500 y ésa sería la base para los nuevos aumentos trimestrales. En cambio, con la nueva fórmula, los nuevos aumentos se darán sobre la base de $ 7.800, de ahí que el bono de $ 750 sea por un solo mes y no cambie para nada la pérdida que sufrirán.