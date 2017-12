Real Madrid y Barcelona en un horario insólito

El próximo sábado 23 de diciembre se llevará a cabo el derby español, Real Madrid recibirá al Barcelona y para este duelo el horario de inicio causó algo de sorpresa. Y es que el partido comenzará a las 13 horas de España, 9 de la Argentina. Transmite ESPN 2.La explicación a este no tradicional horario es que desde la Liga Española están tratando de comercializar el producto a Asia, más específicamente a China. Con el partido arrancando a las 13 hs, se hace más accesible para los espectadores de esos países para ver tan esperado duelo.El Real Madrid acaba de ganar el Mundial de Clubes en Emiratos Arabes, el protocolo indicaría que el "Barca" debería realizar ese procedimiento con su clásico rival. Pero las interpretaciones son otras. Desde la dirigencia del Barcelona consideran que no corresponde porque los blancos ganaron un certamen que no es el que se estará disputando en el Bernabéu.Y Luis Suárez declaró a favor de esa postura: "Para mí eso del pasillo es nuevo desde que vine a España. Lo sé por lo que se habla de que las reglas son que si tú estás en una competición en la que el rival sale campeón, tú lo haces y es una señal de respeto. En esta ocasión no tenemos nada que ver con el Mundial de Clubes y no tenemos por qué hacerlo, pero es una decisión que tomó el club".