Lo más visto durante tres horas y media

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La última emisión del "Bailando 2017" de ShowMatch, que tuvo la consagración de Flor Vigna y su bailarín Gonzalo Gerber como la pareja ganadora del certamen, resultó el programa más visto de la televisión abierta durante las tres horas y media que duró su emisión este lunes.El cierre de la temporada 28ª de ShowMatch por la pantalla de El Trece alcanzó picos de 22,5 puntos de rating durante la noche y fue el más visto en su horario, con un promedio de 20,6 pese a tratarse de un día agitado y de mucha información por las marchas contra el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso.En el prime time, el programa que conduce Marcelo Tinelli resultó un holgado ganador y muy lejos quedó su máximo competidor "El Sultán", que se emite por Telefe, que obtuvo un promedio de 11,4 puntos de rating, entre las 21:40 y 23:05.Por su parte, Tinelli ya anticipó que el programa regresará en abril del próximo año, pese a los conflictos que pusieron en duda su continuidad inclusive durante la presente temporada por problemas financieros de la productora Ideas del Sur."Qué hermoso poder soñar juntos! En abril nos volveremos a ver. #Bailando2018", escribió este martes Tinelli en su cuenta de Twitter.Además, el conductor del programa felicitó ayer a los ganadores del certamen, a través de las redes sociales."Felicitaciones @flor_vigna y Gonzalo Gerber. Brillantes campeones del #Bailando2017", expresó Tinelli.En declaraciones a la prensa, el conductor realizó un breve balance del ciclo y dijo: "Estoy muy contento, fue un año muy difícil pero pudimos sobreponernos a todo y a las dificultades.Salimos adelante con un programa exitoso y de los mejores de los últimos cinco años"."Ya estamos armando el próximo programa desde la semana pasada, trabajando en los nuevos ritmos. El año que viene vamos a tener un nivel de producción más alto que el de este año, ya estamos preparando las nuevas piletas del aquadance", indicó.Asimismo, anticipó: "El nuevo ritmo es el nado sincronizado, que me parece que va a estar muy bueno".La gran final del Bailando 2017 tuvo como protagonistas a las dos parejas que brillaron durante todo el certamen: Flor Vigna- Gonzalo Gerber y Fede Bal-Laurita Fernández.El primer ritmo fue de música disco, donde Flor y Gonzalo realizaron una coreografía de "24 K Magic", de Bruno Mars, y Fede y Laurita bailaron al ritmo de "Turn the best around", de Gloria Estefan, y en la votación las dos parejas empataron.El segundo ritmo de la noche fue tango, Flor y Gonzalo representaron "Taquito militar", de Mariano Mores, mientras que Fede y Laurita se destacaron con "La puñalada", de Juan D’Arienzo, y esta última coreografía resultó la más votada.Luego vino el ritmo merengue, que finalizó con otro empate, y donde Flor y Gonzalo hicieron una performance de "Abusadora", de Wilfrido Vargas, mientras que Fede y Laurita recorrieron la pista al ritmo de "Qué buena está la fiesta", de Los Hermanos Rosario.De esta manera, la serie quedó 3 a 2 a favor de Fede y Laurita.Otro empate se produjo en la cumbia pop, donde Flor y Gonzalo interpretaron "Cuando se pone a bailar"", de Rombai, y Fede y Laurita, "La noche no es para dormir", de Mano arriba, y la final quedó 4 a 3.La última palabra la tuvo el público que determinó con el 50,09 por ciento de los votos, que Flor Vigna y Gonzalo Gerber sean los campeones del Bailando 2017.