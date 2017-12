Tentaron a Caruso

La renuncia de Sergio Rondina para volver a Arsenal, obligó a la dirigencia de Los Andes a salir a buscarle un reemplazante para lo que resta del torneo de la B Nacional. La dirigencia no perdió el tiempo y se reunió con Ricardo Caruso Lombardi para hacerle una importante oferta.Caruso se desvinculó de Tigre hace algunos días y ya rechazó una oferta de San Martín de Tucumán, aunque en Lomas son optimistas con que dé una respuesta positiva.En los próximos días se aguarda la contestación de Caruso, ya que el 3 de enero está programada la vuelta a los entrenamientos del plantel del elenco de Lomas. Además, hay algunos futbolistas que no seguirán, pero todo dependerá de quien se calce el buzo de DT. En el caso de que la respuesta no sea positiva, el plan B de la dirigencia es Lucas Nardi, recientemente desvinculado de Quilmes y con un paso anterior por Estudiantes.El último club que Caruso Lombardi dirigió en el ascenso fue Tristán Suárez en el 2014, en el que perdió el ascenso frente a Villa Dálmine. ¿Buscará revancha en Lomas de Zamora?