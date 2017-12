BUENOS AIRES, 20 (NA). - La diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña advirtió ayer que "el grupo empresario de Cristóbal López era uno de los principales deudores a la AFIP" y agregó que "estos personajes kirchneristas utilizaron ese dinero no para pagar sus deudas". "En realidad eran retenciones de terceros, lo utilizaron para un mecanismo que también usaba Lázaro Báez, comprar medios de comunicación", denunció.En ese sentido dijo además que "por supuesto favorecían en su discurso a Cristina Kirchner y criticaban a opositores que el gobierno quería perseguir, tanto es así que desde el Ministerio de Julio De Vido bajaban las líneas editoriales"."Me parece bien que el juez Ercolini, que quiere resguardar el patrimonio del Estado, tome estas medidas para evitar que se desprendan de activos y empresas. Esto muestra como los jueces han comenzado a actuar como cuando no son perseguidos", enfatizó Ocaña sobre el pedido de captura firmado por el magistrado.Asimismo, indicó en declaraciones a Radio Mitre que "es evidente" que el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray "cumplía órdenes de Cristina, porque ella no podía desconocer este grupo que recibía enorme pauta oficial y la beneficiaba". Y agregó que "en un momento donde todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo votando leyes difíciles, es importante que los empresarios paguen lo que corresponde y se eviten estas maniobras".