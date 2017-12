Presentaron a Coudet

"Estoy muy contento de esta posibilidad. Con muchas ganas de trabajar, para tratar de armar algo lindo. De arranque creo que las cosas están dadas y las expectativas son las mejores". Así abrió el Chacho Coudet la conferencia de prensa de su presentación como técnico de Racing, al lado de Diego Milito, nuevo secretario técnico, y Víctor Blanco, el presidente reelecto. "Muchos jugadores tienen un sentimiento especial con la institución. Eso es muy bueno para arrancar", agregó Eduardo. "Vamos a armar un equipo donde el hincha se sienta identificado”. Y lo que más lo acerca al hincha fue esta frase: "Seguramente el tema de que sea un club pasional tiene mucho que ver en la decisión de venir. Yo intento llevar adelante y formar equipos donde se tenga como primera intención transmitir de adentro hacia afuera. De aquí en adelante la gente va a jugar un papel importante para nosotros. Armaremos un equipo en el que el hincha se sienta identificado, queremos transmitir buenas sensaciones y que eso llegue. Eso es uno de los principios, más allá de que uno intenta conformar un equipo que juegue bien al fútbol y disfrutar, para mí es fundamental transmitir de adentro hacia afuera", dijo.El Chacho también dijo que "es un torneo apasionante la Libertadores, duro, traicionero, porque son los campeonatos donde una mala noche te complica todo. Pero es muy lindo para jugarlo, hay clima distinto, la gente lo vive distinto. Es de lo más lindo que hay, pero no sólo debemos enfocarnos en la Libertadores. Hoy nos estamos dedicando a un montón de cosas, más adelante definiremos y definirá el club con qué plantel voy a contar y arrancar la pretemporada, pero no tenemos definido el plantel con el que voy a arrancar el 3 de enero". Además, agregó que "Lisandro es la bandera de Racing. Es un jugador importantísimo, esperemos aprovecharlo de la mejor manera. No creo que yo lo invente de enganche. Hace 15 años que juega de punta. Sé con lo que cuento, muy buenos valores, grandes jugadores, pero siempre digo lo mismo: a los juveniles hay que llevarlos, protegerlos, con una estructura. Es más fácil que los jóvenes puedan entrar en un equipo estructurado, que los respalde. La idea es poder armar un equipo que respalde a esos juveniles. Con dos competencias todos van a tener participación. La idea es potenciar no sólo a los juveniles". Por último, agregó que “cualquier entrenador quiere tener a Lautaro Martínez, por suerte lo vamos a tener nosotros. Nos vamos a agarrar de sus palabras, vamos a tratar de pasar esa primera fase de la Libertadores para tenerlo un año entero. Hacer nombres de refuerzos es muy difícil. Todo jugador importante está dentro de mi gusto. Saldrán nombres que me interesan y no sabemos qué posibilidad hay de buscarlo. Va a ser un mercado difícil y corto. Van a aparecer un montón de futbolistas que ni hemos mencionado. Esto recién comienza. Vamos a tratar de aprovechar las mejores posibilidades para armar un equipo competitivo. El desafío es duro. Hay que darle mucha importancia al torneo local. No sé si estaremos en igualdad de condiciones con un montón de equipos de mucho poderío. Tenemos que trabajar mucho para emparejar eso. Armaremos un equipo para que no quieran jugar contra nosotros".