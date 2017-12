BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto del bono compensatorio para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para así evitar el desfasaje que se producía entre la aplicación de la anterior fórmula de movilidad y la sancionada recientemente en el Congreso.

A través del decreto 1058, que será publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario oficializó que se otorgará un "subsidio extraordinario, por única vez" de 750 pesos a los jubilados que "hubieren cumplido los extremos de edad y años de servicios exigidos por la ley vigente al tiempo de acceder al beneficio" y que en marzo próximo no cobren más de 10 mil pesos de haberes.

Asimismo, el artículo dos fija que un bono de 375 pesos será para aquellos que hayan accedido a la jubilación a través de una moratoria y cuyos haberes no superen los 10 mil pesos, mientras que los titulares de "la Asignación Universal por hijo para Protección Social y/o de la Asignación por Embarazo para Protección Social" percibirán una suma de 400 pesos.

"El pago del subsidio extraordinario estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), será abonado por única vez en el mes de marzo del 2018 y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto", agregó el decreto que lleva la firma del jefe de Estado; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.