Cartelera de Novedades

AGUINALDOS

PROVINCIALES

* Cronograma de pago de la segunda cuota del aguinaldo: el gobierno de la provincia dio a conocer el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que será abonada jueves 21 de diciembre a los empleados activos, y el viernes 22 de diciembre a los empleados pasivos.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El sábado 23 de diciembre se realizará una cena y baile de despedida del año con la actuación de “Los Ases” de Sunchales. Será con una tarjeta de un valor módico, con lo cual la Comisión Directiva agradecerá a toda la concurrencia que colmó el Salón en todas las cena-baile que se organizaron durante el año. También se celebrarán las Bodas de Oro del presidente de la institución Carlos Rossa y su esposa. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.



CUENTA SUELDO

GRATUITA

* La ANSeS recuerda que todos los jubilados y pensionados nacionales y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobran sus haberes a través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social en sus respectivas entidades bancarias. Esta cuenta constituye una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier cajero automático del país. Con ella, se realizan extracciones ilimitadas y sin costo, compras con reintegros y descuentos, pagos de impuestos y servicios o transferencias por Internet.

En el caso de que la entidad bancaria quisiera cobrar una comisión o gasto por la apertura o mantenimiento de la Cuenta Sueldo, el titular deberá realizar la denuncia correspondiente ante la ANSéS. Sus ventajas son: • No tiene costo. • No hay necesidad de realizar filas para el cobro de los haberes. • Retiro de dinero en cualquier horario y cajero automático de país. • Mayor seguridad. • La reposición de la tarjeta, ya sea por deterioro o desmagnetización, se efectúa sin costo alguno, en la entidad bancaria donde se encuentra radicada la cuenta.



DATOS PERSONALES

* La ANSeS recuerda que, para realizar cualquier tipo de trámite ante el organismo, el interesado debe tener actualizados sus datos personales y familiares en las bases correspondientes. Para acreditar esa información, deberá acercarse a cualquier delegación sin turno previo. Si se trata de datos personales, tendrá que presentar el documento de identidad. Para acreditar vínculos familiares, deberá adjuntar, en el caso de matrimonio, certificado de matrimonio, y de los hijos el certificado de nacimiento de cada uno, tenencia o guarda. En todos los casos, debe añadirse copia a la documentación.