Tiene 14 años y pesa 23 kilos

Una menor de 14 años residente en la santafesina localidad de Villa Guillermina, no solamente presenta un retraso madurativo sino que sufre desnutrición crónica desde hace 10 años, y en el presente pesa apenas 23 kilogramos.

Una jovencita fue hospitalizada en Villa Ocampo, posteriormente la trasladaron a Reconquista y finalmente fue derivada al hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad capital de nuestra Provincia, debido que allí se contabiliza un equipo de nutricionistas, psicólogos y psiquiatras necesarios para tratar su estado.

Informa hoy Aire de Santa Fe que de acuerdo al diagnóstico de los médicos que la atendieron, la desnutrición crónica es producto de un cuadro de bulimia nerviosa que arrastra desde hace años, el cual, a su vez, está relacionado con un retraso madurativo.

ALIMENTACION

Actualmente, la menor es alimentada por sonda nasogástrica ya que, según ella, no le apetece ninguna comida.

El médico González Carrillo, director del Hospital Alassia, reconoció que los trastornos de la conducta alimentaria son de difícil tratamiento, y explicó que "generalmente, el cuadro no necesita internación, pero sí la intervención de un equipo interdisciplinario de salud, no sólo del equipo médico. Y el primer paso es descartar que el cuadro no esté siendo provocado por otras enfermedades".

EQUIPO ESPECIALIZADO

Por otra parte, González Carrillo comentó que "es necesario que intervengan un pediatra especializado en adolescencia, nutricionistas, trabajador social, psicólogos, psiquiatras y equipos de enfermería capacitado en estos temas".