La huelga paraliza la actividad municipal

El Gobierno municipal informó que a raíz del paro nacional convocado por la CGT, que comenzó ayer al mediodía y se extenderá hasta hoy a las 12, no habrá actividad en las dependencias oficiales ni se prestarán servicios durante la vigencia de la medida de fuerza, como el de los minibuses o el de recolección domiciliaria de residuos.

El SEOM, que conduce Darío Cocco, adhirió al paro nacional de 24 horas en la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo. En este contexto, "las puertas del Municipio permanecerán cerradas hasta hoy a las 12 por lo que no habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas", se informó.

Anoche no se brindó el servicio de recolección de residuos (correspondía a plásticos, vidrio y cartón, entre otros), el cual se retomará esta noche con los biodegradables, de acuerdo al cronograma semanal.

En tanto, el servicio de transporte público de pasajeros que se presta a través de los minibuses suspendió su actividad pasado el mediodía de ayer y funcionará nuevamente hoy a partir de las 13 hs. En tanto, desde ayer por la tarde no se cobra la tarifa en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), una medida que continuará hasta hoy a las 12 hs.

El Complejo Ambiental y la Estación de Residuos Clasificados permanecen cerrados desde ayer, una medida que continuará hasta las 12 en punto de este martes.

Por último, el área de Protección Vial y Comunitaria, al igual que la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) prestarán servicio mientras que habrá guardias mínimas en el Cementerio Municipal.