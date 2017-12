Violentos incidentes frente al Congreso

BUENOS AIRES, 19 (NA). - En un clima de máxima tensión, las inmediaciones del Congreso Nacional y el centro porteño volvieron ayer a ser escenario de incidentes entre manifestantes que protestaban contra la reforma previsional y efectivos de la Policía de la Ciudad, que dejaron más de un centenar de heridos y detenidos. Los enfrentamientos comenzaron en los alrededores del Parlamento a las 13:30 y, tras cuatro horas de incidentes en el lugar, se trasladaron hasta 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde la tensión se mantenía pasadas las 19:00.Según informó la Policía de la Ciudad, hasta el momento había al menos 60 detenidos y varias decenas de heridos: el SAME indicó que hubo 109 pacientes atendidos, entre los que se encontraban manifestantes y policías, por politraumatismos, traumatismos oculares y traumatismos de cráneo, producto de los piedrazos y las balas de goma.El siguiente es el detalle: 8 fueron trasladados al hospital Ramos Mejía por traumatismos e hipotensión; 14 al Penna por traumatismos y convulsiones; 12 al Santa Lucía por traumatismo de ojos; 20 al Argerich por traumatismos leves y dificultad respiratoria; 8 al Durand por traumatismos; 34 al Churruca por traumatismos; 8 al Rivadavia por lipotimia; y 5 fueron atendidos en el lugar por traumatismos leves y herida en dorso.El operativo de seguridad inicial montado alrededor del Parlamento fue menor al de la semana pasada y en esa zona actuaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, a los que luego se sumaron integrantes de Policía Federal, no así la Gendarmería Nacional.La tensión comenzó cerca de las 13:30, cuando todavía no había empezado la sesión especial en Diputados y un grupo de manifestantes derribó las vallas que se habían colocado sobre la avenida Rivadavia, antes de su intersección con avenida Callao.De la multitudinaria protesta, en medio del paro nacional de la CGT, participaron militantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas, como el MTS, PTS, MAS, Izquierda Socialista, la UOM, Sí y el Partido Obrero, entre otros.Pasadas las 14:10, el oficialismo obtuvo el quórum necesario para iniciar la sesión especial y la temperatura en la protesta se elevó, cuando un grupo comenzó a arrojar piedras y la policía respondió con balas de pintura.La tensión fue creciendo minuto a minuto y los piedrazos fueron incesantes, provenientes de la rotura de baldosas, mientras algunos manifestantes se cubrían con maderas y los efectivos formaban un cordón con escudos. Cerca de las 16:00, luego de que fuera derribado otro vallado, los policías comenzaron a reprimir con balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos, para intentar desalojar la Plaza del Congreso.Una vez que las manifestantes se retiraron de la plaza, los incidentes se replicaron en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo: la Policía actuó con camiones hidrantes, disparó balas de goma y arrojó gases, aunque a raíz de la dispersión de los manifestantes por el microcentro la mayor parte de los enfrentamientos fue "mano a mano".Además, la Policía disparó balas de goma en los alrededores y efectivos ingresaron a una estación del subte de la Línea A y arrojaron gas lacrimógeno, por lo que el servicio se interrumpió para la evacuación de los pasajeros, que no participaban de la protesta.