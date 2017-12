Eduardo López: "son acciones planificadas desde la malicia"

El exjefe de Gabinete y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, se refirió en la jornada de ayer a la “viralización” de unos audios apócrifos por la red social Whatsapp, que generó mucha preocupación en la población de la ciudad, anticipando la llegada de un “tornado” y del supuesto ocultamiento por parte del Municipio de esta información, para no querer pagar las posibles consecuencias de este evento meteorológico.“La verdad que preocupa la irresponsabilidad de parte de algunas personas que planifican este tipo de acciones, que comprometen la seguridad de toda una ciudad. Venimos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la previsibilidad. Hace pocos días se estuvo presentando el Sistema de Alerta Temprana, tratando de llevarle la precisión a la población con cada vez que sale un parte del Servicio Meteorológico, intentando que la gente pueda tomar las medidas necesarias para resguardarse y cuidarse. Y aparecen este tipo de acciones, planificadas y pensadas desde la malicia. Con una mala intención dirigida hacia el Municipio, pero, en definitiva, dirigida a toda la ciudadanía, porque lo único que hizo fue generar paranoia y confusión entre los vecinos”, dijo el funcionario en declaraciones vertidas a “Algo dirán” (Radio Galena, 94.5 Mhz).“Durante todo el fin de semana hicimos un trabajo muy serio, de parte de un gran número de personas tratando de anticipar y tratar de estar preparados ante un eventual fenómeno, como el que ocurrió finalmente el domingo, de menor intensidad al que se anunciaba. GUR, Protección Vial y Comunitaria, Servicios Públicos, Obras Públicas, colaboraron para la restauración de la normalidad después del evento que trajo como consecuencias algunos árboles y postes caídos, por los cuales hubo que cortar las calles. Es por ello que todo ese trabajo, se termina deslegitimando con estas instancias. Algunos pícaros piensan que con esto nos van a hacer bajar los brazos. Al contrario, esto nos motiva aún más para hacer las cosas bien”, comentó.Consultado sobre si esto era una operación política, López marcó que le llamaba la atención “el direccionamiento hacia algún tipo de ocultamiento por parte del Municipio. Pudiera pensar que no hubiera algo planificado si lo que se buscaba era que la gente se cuide. Pero decir que se adjudicaba falta de información, de no querer pagar daños… ahí uno sospecha que atrás de ello hay un pensamiento que trata de dañar la imagen de la Municipalidad. Uno piensa que esto no es casual.“Hay que tener cabeza chiquita para pensar esta clases de cosas: adjudicarle al Municipio algún grado de responsabilidad en el clima, es el colmo de la mala fe y la mala utilización de los medios que, para nosotros, son una oportunidad para darle una medida de prevención de la gente”, indicó López.A tal punto llegó la paranoia en la población, que en la graduación del Colegio San José, algunos padres decidieron no ir en sus propios vehículos a la fiesta y usar remises, para evitar que queden al aire libre.“Hay un repudio generalizado de la población que entendió que esto es una maniobra artera y que lamentablemente generó confusión”, dijo el Secretario de Gobierno y si bien expresó que todavía no lo habían analizado, no descartaban la posibilidad de presentarse ante la Justicia para que determine si esto configuraba algún tipo de delito."Es gente malintencionada que entiende que de esta manera puede hacer algún tipo de juego político o en contra del Municipio. Ante esto, nosotros respondemos con buenas intenciones y seriedad en la respuesta", completó el funcionario.