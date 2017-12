Reconoce que se sorprendió cuando lo llamaron. Omar Serrano estaba en Ramona jugando el domingo al caer la noche un torneo de parejas con Carlos Maldonado, y tuvo que decirle a su compañero que tenía que viajar a Rafaela porque lo que había esperado otras veces se concretaba: ser Deportista del Año."Ya había pasado en otras oportunidades, que tuve un buen año y pensaba en recibirlo, pero hay chicos que están en otros deportes que hicieron muy bien las cosas. Por eso creía que podía repetirse esa situación", expresó el galardonado a LA OPINIONEn Ramona estaban para meterse en la final. "Jugábamos semifinales contra otro equipo de Ceres (recordemos que representa al CACU), 25 de Mayo. Por suerte Maldonado lo entendió y no tuvo problemas", manifestó sonriendo.En cuanto al momento en que recibió el premio de parte del intendente Castellano, manifestó que "es un momento muy emotivo. Hasta que no subía al escenario no sabía si era verdad. La verdad que agradecido a todos los que pusieron ese voto para que pueda recibir el premio".A los 47 años, su vigencia es notoria. "Este para mí fue el mejor año, pero desde el '98 que vengo gracias a Dios manteniendo un nivel competitivo muy bueno. En 2011 y 2015 ya había ganado Sudamericanos, la diferencia es que este año ganamos muchos torneos más. Y el récord Panamericano influyó mucho. Antes lo tenía Guillermo Montemerlo con 27 puntos sobre 32, y ya en el primer partido lo había igualado contra Chile. Cosa que no es fácil de llegar, porque la mayoría de los partidos terminan en 21-22".Sobre si desde lo físico trabaja algo en especial, manifestó que "yo me arreglo solo, no hago mucho físico. No soy de dedicarle mucho tiempo, a veces salgo a correr 15-20 minutos dos veces por semana, no dispongo de mucho tiempo y cuando laburás 8-9 horas todos los días no quedan muchas ganas. Prefiero tirar las bochas media hora".Otro aspecto importante de su distinción, es que sirve para difundir su disciplina. "Si, es cierto, la difusión de este deporte es muy importante. Se está diciendo que para 2024 las bochas van a entrar en los Juegos Olímpicos, pero no sabemos bien cuál de todas las especialidades", manifestó sobre algo que ojalá pueda concretarse. En su disciplina no hay mayores inconvenientes en la edad hasta competir dentro de la categoría principal, ya que los límites están por encima de los 60 años.Esta temporada, junto a los logros, también deparó haber viajado mucho más y por ende un sacrificio más grande para el rafaelino por adopción. "Desde julio hasta aquí a mi auto le hice 13.000 kilómetros. Y no cuento los viajes que hago con mi compañero. A diferencia del año pasado, ahora hay un mayor desgaste viajando solo muchas veces, pero se compensa con los resultados que dieron", reconoció Omar.