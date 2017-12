Murió mujer golpeada por su cuñado en San Antonio

Luciana Gabriela Tessaro Ricciardino, de 43 años y madre de tres hijos, murió ayer por la tarde cuando se encontraba internada en un centro de salud de Rafaela tras sufrir una fuerte golpiza el pasado lunes 4 de diciembre en un establecimiento agropecuario de la localidad de San Antonio. Aquel día por la mañana, Martín Enrico, de 40 años, atacó con un tacho de leche a su hermano, Ricardo Alfredo, quien murió a raíz de las heridas y la pareja de este último, Luciana, quien debió ser hospitalizada como consecuencia de las lesiones, en especial en su cabeza.Finalmente, tras agonizar durante dos semanas y ante el empeoramiento del cuadro general de su salud, la mujer falleció ayer por la tarde, complicando aún más la situación judicial de Martín Enrico, quien fue detenido el mismo día en el que mató a su hermano cuando regresó, por la tarde, a su casa donde funciona un tambo.Posteriormente, en el marco de la investigación por el homicidio de su propio hermano y por la tentativa de homicidio de su cuñada ocurridos en San Antonio, quedó con prisión preventiva por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, a partir del pedido formulado por el fiscal Guillermo Loyola en una audiencia de medidas cautelares.Los ilícitos que investiga Loyola ocurrieron el lunes 4 de diciembre en un tambo ubicado en la zona rural de San Antonio. “Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada, el imputado golpeó a su hermano y a su cuñada con un tacho de leche de los que se utilizan para las tareas de tambo”, informó el fiscal durante aquella audiencia.“El imputado actuó con conocimiento del peligro para la vida de las dos víctimas”, agregó Loyola. En relación al ataque a su hermano Ricardo, el fiscal precisó que “lo golpeó en reiteradas oportunidades, provocándole heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo y fracturas múltiples de cráneo, que finalmente le produjeron la muerte”.Acerca de la tentativa de homicidio de su cuñada –identificada como Luciana Tessaro–, el fiscal indicó que “también la golpeó con el mismo tacho de leche, no obstante no pudo quitarle la vida por razones ajenas a su voluntad”. El fiscal aclaró en ese momento que “si bien la mujer no murió, está en grave estado debido a lesiones que sufrió en su cráneo y distinto tipo de heridas en el cuero cabelludo, en el oído izquierdo, en el ojo derecho y en su tobillo derecho”.Ahora que se produjo la muerte de Tessaro, se modificará la imputación de doble homicidio.