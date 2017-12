Ford Ecosport: el pionero renueva con mejoras de equipamiento

En un segmento en el que la competencia es feroz, el de los SUV compactos, Ford sigue apostando fuerte por su Ecosport. Así, aplicó al modelo pionero en el mercado un nuevo restyling -el tercero desde su lanzamiento en 2003- para no perder terreno. Con diez versiones (una de ellas diésel), el Ecosport llega importado de Brasil con una gama de precios bastante amplia. En este caso, probamos la 1.5 Titanium.Con medidas casi idénticas que su antecesor (es apenas unos 3 cm más largo), en este Ecosport 2018 los cambios estéticos se notan especialmente en la parte frontal, donde la parrilla aparece ahora más elevada y demarcada por apliques cromados, que acentúan la forma hexagonal que Ford le está imprimiendo a todos sus modelos; además, en el centro se colocó el óvalo de la marca. Los faros, en tanto, tomaron una forma más rectangular y robusta, al tiempo que incorporaron ópticas de xenón y luces diurnas de LED; los antiniebla, por otra parte, también están más elevados y ganaron en tamaño. En el capot aparecen unas nervaduras que le otorgan carácter y el paragolpes tiene un diseño renovado, además de ganar en volumen. La silueta lateral no tuvo grandes modificaciones y sólo se destacan las nuevas llantas de 17" y los guardabarros más prominentes; tampoco hubo cambios en la parte posterior, donde la rueda de auxilio sigue ocupando todo el portón de apertura lateral.El interior fue totalmente mejorado con la incorporación de revestimientos más suaves y mullidos y la elección de materiales de calidad superior. Con paneles en dos tonos y tapizados en símil cuero, lo primero que se destaca es la pantalla táctil de 8" que sobresale a la manera de una tablet colocada de canto sobre el panel; solución que puede no convencer a todos, pero que resulta práctica, ya que permite tener una lectura fácil y rápida. La computadora de viaje está ahora en el tablero con una pantalla color de 4,2" en medio de los instrumentos analógicos. Cámara de retroceso, GPS, conectividad por Sync3 con control por voz (admite Android Auto y Apple Car Play), sistema de audio Sony con 9 parlantes, climatizador bizona, control de velocidad crucero, guantera refrigerada y techo solar eléctrico, son parte del completo equipamiento.Punto fuerte para la seguridad en este Ecosport. Incluye 7 airbags, anclaje Isofix, cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos en todas las plazas, frenos con ABS (a disco delanteros y a tambor traseros), control de estabilidad electrónico (ESC), asistentes de arranque en pendiente y de frenado de emergencia (EBA), sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas poscolisión y sistema inmovilizador de motor.Una de las grandes novedades está debajo del capot: el motor 1.6 de 110 CV fue reemplazado por el flamante 1.5 de 3 cilindros que produce 123 CV de potencia y 15,2 kgm de torque, al que se le sumó una caja automática de 6 marchas. El conjunto se muestra confiable, versátil y con buena capacidad de respuesta, especialmente cuando se lo exige en medio del tránsito; en ruta se nota un poco alto el régimen del motor (unas 3500 rpm a 120 km/h), pero responde muy bien para hacer sobrepasos y aceleraciones; por ejemplo, pasa de 0 a 100 km/h en 10,9 s. La velocidad máxima declarada es de 179 km/h. Los niveles de consumo son también destacables: 9,5 L/100 km en ciudad y 6,5 L/100 km en ruta.