El STC2000, en estado de alerta

La falta de presupuestos afecta al Súper TC 2000, que sufriría la pérdida de siete autos para la temporada 2018 ya que son cuatro las estructuras que hoy están con un pie afuera de la especialidad. Los costos crecientes reclaman presupuestos de hasta 40 millones de pesos por equipos de tres o cuatro autos, según las fuentes consultadas. Un gasto de 8 a 10 millones de pesos para correr un auto durante el próximo torneo no es descabellado.En el Súper TC2000 seis terminales (Renault, Toyota, Chevrolet, Peugeot, Fiat y Citroën) apoyan a igual número de equipos, que se vuelven oficiales, aunque las marcas no cubren el total del presupuesto, sino porcentajes que van desde el 90 por ciento (como el caso de Renault, que mantiene a sueldo a casi todos sus pilotos) hasta apenas el 30%.Eso obliga a los equipos a buscar financiación externa vía pilotos que "compran" sus butacas a través de sus patrocinantes. Este año se paga hasta 500 mil pesos por carrera por un auto oficial; para 2018 se calcula que los pilotos que aportan (superiores en volumen a los que cobran por correr y ganar títulos) deberán acercar entre 6 y 8 millones en la temporada, algo así como 700 mil pesos por fin de semana de competencia.Los pilotos top, como Matías Rossi o Agustín Canapino , pueden cobrar hasta medio millón de pesos por carrera, según estima una fuente segura del Súper TC2000 que pide reserva; el ex campeón Néstor Girolami vuelve el año que viene a la escuadra Peugeot por cerca de 450 mil pesos (más un sponsor), mientras que en Renault reciben entre 250 y 280 mil pesos: a la marca se le fue durante 2017 al menos una decena de millones de pesos en ese rubro.En cuanto a las posibles bajas, primero se pierden tres Focus de la Escudería Fela ya que Víctor Rosso, su propietario, anunció en reiteradas oportunidades que se marcharía en caso de no contar con el apoyo oficial de Ford. Algo que ya es una realidad más allá que desde la categoría insisten en lo contrario.Le sigue la salida del Sportteam por no llegar a un acuerdo económico con Renault. De los dos Fluence que tenía el equipo de Sergio Polze, uno sale y el otro se suma a la escuadra de Marcelo Ambrogio. Los pilotos serán el campeón Facundo Ardusso, Leonel Pernía, Emiliano Spataro, que este año corrió con Polze; y Martín Moggia, que llegaría proveniente de Citroën.Tampoco estarán los dos Linea del equipo oficial Fiat, marca que se aleja y espera volver en 2019 con dos Tipo y, tal vez, el apoyo de Shell. Aunque desde la terminal le confirmaron a La Única que no hay cambio de planes, Antonio Abrazián, titular del STC2000, aseguró que podría continuar. En ese sentido se supo que hay un ofrecimiento informal para que los autos sean atendidos por el Sportteam.La última baja es de uno de los Peugeot 408 de la disuelta Escudería FE. Uno de los coches queda y será atendido por el Fineschi Racing, pero aún no tiene piloto. La otra unidad se suma a un nuevo equipo para el TC 2000 que atenderá la familia Armellini en San Nicolás y que tendrá como corredores a Bruno Armellini y Alessandro Salerno.Se perderían siete máquinas y de no haber cambios, en Buenos Aires, el 18 de marzo de 2018, se arrancaría con 21 coches. Una cifra preocupante.