La felicidad de Ardusso

Su sonrisa, su semblante y su voz lo dicen todo. No solamente se muestra mucho más relajado, sino que disfruta del campeonato como nunca. En dialogo con Campeones, Facundo Ardusso manifestó lo siguiente: "Lo necesitaba. Era una mochila que tenía, me la quería sacar cuanto antes". En el inicio de la jornada dominical, en las pruebas de tanques llenos, el piloto de Las Parejas sufrió un problema con la hidráulica y por un momento preocupó. Sin embargo, Ardusso contó: "Había que mirar el vaso medio lleno. Menos mal que fue en los tanques llenos y no en la carrera". Además, el integrante del equipo Renault recordó aquel accidente que tuvo en el trazado cordobés en el que casi muere: "Es una revancha para mí. Tuve mi peor accidente. Estuve al borde de la muerte en el 2008 en el Turismo Nacional. Nueve años y medio después puedo gritar campeón acá en el Súper TC2000. Es un sueño. Ahora a disfrutarlo muchísimo".