Balance de Felipe Michlig

En una fugaz visita a nuestra corresponsalía el senador Felipe Michlig se refirió a los resultados que dejó la visita de la delegación santafesina encabezada por el gobernador Lifschitz a EE.UU., de la que formó parte “sobre todo en cuanto al crédito de 300 millones de dólares que otorgará el Banco Mundial a la Provincia para ser empleado en pavimento urbano en las 364 localidades de la provincia, por lo cual esto también va a beneficiar a Palacios y todas las localidades del Departamento, con una operatoria en donde la Provincia adelantará fondos para garantizar las obras y ganar en celeridad”. “Cabe aclarar que la provincia de Santa Fe es la menos endeudada de todo el país, además de tener seguridad jurídica y no tener deuda con la Nación, por lo contrario es acreedora”. Luego en otro párrafo de la charla el Senador felicitó a las nuevas autoridades deseándoles una exitosa gestión y continuar por el camino que vienen recorriendo que es el trabajo constante y comprometido en favor del interés comunitario, además comprometió su permanente apoyo en vista de alcanzar los objetivos planteados en esta nueva gestión comunal. "Tengo un muy buen concepto de Lucas Bussi a través de su anterior gestión con Gustavo Baggini".Por último se refirió a la pavimentación de la ruta 69S, quien aseguró que "será un gran logro para mejorar la conectividad y dar un salto de calidad de cara al progreso de la región más teniendo en cuenta que ahora vamos a trabajar por el tramo Palacios-Bossi-2 Rosas y la Legua-Suardi", confirmó. Y hablando de Suardi, Michlig no pudo ocultar su alegría por este nuevo status de ciudad, además de ser un hecho histórico donde se podrán aprovechar más las potencialidades de esta región tan rica.Felipe Michlig aprovechó para saludar por este medio a todos los lectores de LA OPINION; quien destacó que se entera de las noticias de la región a través de la edición on line; para desearles unas muy felices fiestas y "el año que viene nos encontrará trabajando ya que se vienen dos años muy auspiciosos para la región y pongo como testigo a mi amigo el senador por Castellanos, Alcides Calvo".