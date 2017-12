Procesan a Capitanich y a Aníbal Fernández

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio procesó a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich así como a tres secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.La investigación es por las supuestas irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015.La denuncia la había realizado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el programa destinado a lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.Entre otras cosas apuntaba a planificar la elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.Los fondos eran girados directamente desde las arcas del Tesoro Nacional al municipio que llevaría adelante tales medidas, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a dicho programa.Dicho convenio, tal cual señaló Bonadío en su fallo, era aprobado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y luego se realizaba la transferencia de fondos.En esos tres años se presentaron 634 solicitudes, sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente por un total de 604.529.670,17 de pesos; y los municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja fueron algunos de los beneficiarios.Bonadío procesó a los exsecretarios de Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; de Andrés Meiszner, exjefe de asesores de la Jefatura de Gabinete; y dictó la falta de mérito para el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. En el caso de los exjefes de Gabinete procesados también les fijó embargos por 3 millones de pesos.Los tres ex secretarios de Ambiente ya habían sido procesados en noviembre pasado por abuso de autoridad por haber autorizado presuntamente a que no fueran inventariados, conocidos, y por lo tanto protegidos, muchos cuerpos de hielo existentes en la región conocida como Lama-Veladero, donde se asienta la mina "Barrick Gold" y que por su extrema aridez exige mayores medidas para la preservación del agua.