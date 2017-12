Piden suspender la audiencia por nuevo aumento de la EPE

El integrante de la Multisectorial Rosario Contra Los Tarifazos, Juan José Sisca, pidió al gobierno de Santa Fe y a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) suspender la audiencia del próximo viernes 22 de diciembre para fijar un nuevo cuadro tarifario por irregularidades en su convocatoria.Según afirmó el vocero del grupo y titular de Apyme, la asamblea pública se realizará en la localidad de Recreo y quienes quieran participar deben anotarse antes en la ciudad capital de la provincia. "Es todo muy engorroso. Nos piden que viajemos a la ciudad de Santa Fe para inscribirnos como oradores y que después volvamos a viajar a Recreo, en lugar de hacer una audiencia por Nodo como corresponde", objetó.Sisca también observó que la empresa no publicó aún los informes con los datos del aumento propuesto y los costos que lo fundamentan. "No nos dieron ninguna explicación y no hay nada colgado en la página oficial cuando estamos a cinco días", consideró.La Multisectorial Rosario Contra Los Tarifazos se reunió el viernes pasado con el defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, para pedirle que presentara un recurso de amparo colectivo que suspenda la audiencia pública del 22. "Lamberto nos dijo que estaba de acuerdo con nuestros planteos pero que no iba a hacer el amparo y por eso este lunes vamos a evaluar qué medida tomamos ante la Justicia", añadió Sisca.El dirigente expresó que la EPE apura la audiencia para encubrir un aumento que podría superar el 50%, si se suman los costos de transporte de la firma provincial con la generación de la energía (Cammesa) por un 38%. Según sus cálculos, de noviembre de 2015 hasta abril de 2017 la empresa aumentó la energía un 360% y después de esta suba, en 2018, las tarifas de los santafesinos podrían multiplicarse por cinco o por seis en el acumulado.Por su parte, Raúl Lamberto recordó que “el espíritu de la Defensoría del Pueblo es fortalecer las audiencias públicas”, y que por eso ya en junio solicitó a la Secretaría de Estado de Energía de la provincia que tome las medidas necesarias para que las mismas se realicen en diferentes puntos del territorio santafesino, "de forma tal de garantizar la participación ciudadana en todo el territorio".Lamberto -que había anticipado una suba de al menos 30% de la EPE- dispuso enviar a la Secretaría de Estado de Energía una nueva resolución donde realizó una serie de recomendaciones entre las que se destacan pedir que "se habiliten las instancias participativas más amplias posibles", que mediante la reproducción de la audiencia por medios tecnológicos se contemple la posibilidad de participar desde las cabeceras nodales (Rafaela entre ellas). También exigió que "se proceda a publicar en su página web toda la información que obra en el expediente a los fines que se pueda acceder a la misma sin necesidad de presentarse (de forma personal) en sede de la Secretaria de Energía en la ciudad de Santa Fe".