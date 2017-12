Facundo Ardusso y su emotiva consagración en Súper TC2000

Apenas transcurrió una semana de su frustración en el Turismo Carretera, cuando por 25 centésimas se le escapó un título por el que había acumulado los méritos necesarios a lo largo de la temporada.Su verdugo, en aquella oportunidad, fue Agustín Canapino, el mismo que ayer, en otro mediodía dominguero, logró imponerse en el "Premio Coronación" de Súper TC2000.Pero, esta vez, la historia tuvo un final diferente. Avalado por los números, que antes de la última competencia de la temporada le otorgaban una ventaja más abultada, Facundo Ardusso, solo debía realizar un planteo inteligente.La diferencia, incluso se acrecentó tras la instancia clasificatoria del sábado, cuando el oriundo de Las Parejas marginó de un plumazo a dos de sus tres contendientes en la lucha por el premio mayor.La pole del "Flaco" dejó sin posibilidades en la jornada previa a Matías Rossi y Agustín Canapino, en tanto que se mantenía con vida Mariano Werner, pero consciente que solo un triunfo y la deserción de Ardusso podrían llegar a consagrarlo ayer en el "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.Ardusso, que compartió la primera fila de la grilla con Canapino, resistió hasta que lo consideró prudente. Luego de dos curvas que transitaron a la par, cedió ante el empuje del arrecifeño, que salió a buscar decididamente la victoria. Y también, los puntos que le otorgarían el subcampeonato.A partir de esa maniobra de sobrepaso del "Titán", la carrera ofreció muy pocas situaciones atractivas. Canapino, Ardusso, Leonel Pernía y Esteban Guerrieri, ocuparon los cuatro primeros lugares hasta que la rotura de un neumático lo relegó al "Tanito".Werner, con un auto que no estaba para dar pelea más adelante, en ese momento ascendió a un cuarto puesto con sabor a poco. Apenas para quedar tercero en el campeonato, detrás de Ardusso y Canapino.De esta manera, el Súper TC2000 le bajó el telón a su sexta temporada -adoptó esa denominación en 2012, sucediendo al aún vigente TC2000- y coronó a un nuevo monarca, veinticuatro años después del anterior título de Renault.Facundo no pudo ocultar su emoción en el ingreso al parque cerrado. Apoyado en sus largas piernas se trepó de un salto al techo del Fluence y levantó sus brazos al cielo para gritar campeón!!!Con su cara decorada por la espuma de los aerosoles y con su desbordante felicidad que se manifestaba en cada abrazo con sus familiares y con los integrantes del Ambrogio Racing, festejó un rato largo.El podio, mientras tanto, lo seguía aguardando pacientemente. Canapino y Guerrieri compartieron ese momento tan esperado por el "Facu" durante una ceremonia que el parejense disfrutó a pura emoción.Ayer, no solamente ganó uno de los mejores pilotos de la actualidad, sino una persona excepcional. Facundo, luego de aquel título logrado hace ocho años en la Fórmula Renault, volvió a consagrarse. Nada menos que en una categoría que es reconocida como la de más avanzada tecnología en Sudamérica.