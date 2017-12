Los 81 de Francisco

CIUDAD DEL VATICANO, 18 (AFP-NA).- El papa Francisco celebró su octogésimo primer cumpleaños este domingo con una tarta y un mensaje en el que llamó al mundo entero, y en particular a los niños, a ser alegres.

El pontífice argentino agradeció a la multitud reunida en la plaza de San Pedro del Vaticano para la oración del Angelus, luego de que el público le cantase el Feliz Cumpleaños.

En la tarta de cumpleaños que Francisco degustaría tras el almuerzo, aparecía un dibujo del grafitero italiano MauPal, en el que el papa sujeta el mundo sobre sus hombros.

El artista, cuyo nombre real es Mauro Pallota, representó al pontífice como Superman en 2014 y desde entonces ha apoyado los proyectos caritativos del Vaticano con la venta de camisetas con esa imagen del papa volando.

La tarta de pera y canela muestra a Francisco vestido con su sotana blanca, quien sujeta con una mano el mundo, dividido en dos partes cosidas juntas. Un símbolo de la fuerza unificadora del papa, según el pastelero romano Hedera.

El cumpleaños de Francisco coincide este año con el domingo de Gaudete, que la Iglesia católica celebra como un momento de alegría, cercano al aniversario del nacimiento de Jesucristo.

"Sean siempre alegres, incluso cuando las cosas no vayan como les gustaría", dijo Francisco durante la oración del Angelus.

Poco antes, recordó la importancia de mantener a los niños al margen de los problemas de los adultos.

"Cuando los niños ven problemas en casa, padres que se pelean, sufren. No lo entristezcan. Siempre deben crecen con alegría", declaró en tanto recibía a jóvenes desfavorecidos a los que ayuda una fundación del Vaticano.