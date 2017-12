Pide perdón por los insultos a Bonino

Uno de los participantes en la movilización contra la reforma previsional que se realizó el pasado jueves a primera hora de la tarde en Rafaela, en sintonía con la marcha convocada en el Congreso donde ese día debía tratarse el proyecto aunque finalmente fracasó esa sesión, salió a "pedir disculpas a los concejales de Cambiemos".Identificado por sus iniciales D.T., este ciudadano solicitó públicamente sus disculpas hacia el presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino. "No fui a la marcha con la intención de agredir ni insultar a nadie. Pero por la tensión durante la protesta, la bronca contra esta injusta reforma que afecta a los jubilados, me dejé llevar. Y lo insulté (a Bonino) por la injusticia que se va a cometer contra los jubilados en caso de salir esta reforma. Pido perdón por los insultos. No pertenezco a ningún movimiento sino que soy un simple laburante que se levanta todos los días a las 4 de la mañana", expresó en una visita a este Diario.El jueves, más de 250 personas ligadas a partidos políticos, organizaciones de derechos humanos e independientes se concentraron frente al Municipio. En algunos casos, para rechazar la designación de Bryan Mayer como secretario de la concejal Marta Pascual y también para oponerse al proyecto de reforma previsional.Pasadas las 15 horas, cuando los manifestantes estaban frente al edificio municipal, se encontraron con los concejales que salían del mismo tras la sesión legislativa. En ese marco se produjeron las agresiones, en su mayoría insultos que derivó en una denuncia formalizada por concejales de Cambiemos en la Fiscalía."Pido perdón otra vez. No está bien lo que hice", agregó el vecino en su arrepentimiento. De todos modos, dejó una reflexión en torno a su posición ante la modificación del mecanismo de actualización de las jubilaciones: "Si a mí me llama la justicia por este episodio, al Presidente de la Nación y su Gabinete, debería llamarlo la Justicia por este robo a los jubilados que están dispuestos a consumar".