Vergüenza nacional...

Sentí una, mirando la sesión del Congreso. Esos son los señores que nos representan, a esa gente se votaSumado a esto cobran sueldos astronómicos y les pregunto, en lugar de crear tantos disturbios por la ley previsional,Periodistas tengo que decirles tristemente que gran parte de ustedes contribuyen a la grieta y a la violencia, ya que me parece que los diputados, supuestamente, tienen cierta instrucción y cultura que debería exigirles, mantener la ecuanimidad y dar el ejemplo a los que lo votaron… ¿por qué la violencia, los gritos, las agresiones?Todo se centra en Buenos Aires, es como si solo importaran ellos y sus intereses… ¿y el interior?No todo es culpa del Gobierno,Desearía saber si todos ustedes, lectores, tendrían tiempo de ir todos los días a manifestaciones, a romper, destruir, todo lo que con tanto esfuerzo se hace, para protestar, en cambio, yo pienso, que si no tengo plata, dedico mi tiempo en buscar un trabajo digno.Pero realmente creo que el trabajo de esta gente es crear caos, o es que no conocen el dicho: "divide y reinarás". Deseo informarle a la ex presidente, que si cometió delitos debe estar presa y devolver usted como todos lo que le robaron al pueblo argentino y si se considera inocente, no cree caos, preséntese a la Justicia y entregue las pruebas de su inocencia y así el pueblo podrá saber y considerarla luego una verdadera opción.No hay ningún país que tenga tantos gremios, es inaudito, tampoco en ningún país que se precie de serio, se defiende al delincuente y se penaliza y se pone en tela de juicio a la víctima y si la víctima es una persona de las fuerzas de seguridad peor…Creo que es bueno que la Justicia actúe, si antes estaba presionada y ahora no, que actúe y si se comprueba la corrupción de los jueces que se proceda como dice la ley.No me siento representada por estos señores mal educados o mal enseñados, que no tienen límites, que tienen cara de piedra y evidentemente cada uno cuida su quinta y el pueblo no les importa en lo más mínimo… A ustedes no les paga el pueblo para ir a manifestaciones y para dar malos ejemplos, se les paga para que trabajen todos los días con dedicación, respeto e idoneidad… pero hoy… son una vergüenza nacional a mi humilde entender.