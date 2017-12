Facundo Della Motta, el campeón del TC Mouras

Facundo Della Motta tenía que superar a Maximiliano Vivot (los dos con Chevrolet) para coronarse, pero el entrerriano, desde el comienzo, imponía el ritmo en la punta de la competencia.Sin embargo, cuando restaba una vuelta y media, el sanjuanino salió mejor del curvón, se tiró por afuera en el frenaje y se metió en el liderazgo para encaminarse al título.En la partida, Vivot se colocó al frente del pelotón, seguido por Della Motta, Santiago Alvarez (Dodge), Ricardo Degoumois (Ford) y Federico Iribarne (Chevrolet).Pero a la salida del curvón se produjo el primer golpe de escena: el Dodge de Andrés Jakos se cruzó en la pista al realizar un trompo y un múltiple accidente, felizmente sin consecuencias para los implicados, obligó a la entrada del auto de seguridad.En el relanzamiento, Vivot se escapó en la punta y Ayrton Londero (Ford), quien necesitaba salir cuarto para aspirar al título, se colocaba séptimo pero no podía avanzar.Y cuando Vivot se perfilaba para alcanzar su primera victoria del año, que le daba el campeonato, Della Motta realizó una maniobra magnifica que no sólo le significó el triunfo sino también la obtención del cetro."Fue un fin de semana perfecto. Hace un año me subí a un TC Mouras y estaba a dos segundos, pero con el equipo trabajamos para poner el auto a mi estilo de manejo y lo coronamos con el título", comentó el piloto del Dole Racing.Respecto a la maniobra que definió la carrera, el cuyano dijo: "No tenía otra que intentarlo ahí, hice el curvón de costado, me tiré y salió una linda maniobra".Vivot, por su parte, expresó: "Estoy dolido por no poder ganar; a veces se gana, otras se pierde y hoy me tocó perder. Lo felicito a Facu, es un justo campeón, pero habrá revancha".1º Facundo Della Motta (Chevrolet), en 32m16s056, a un promedio de 142,750 Km/h; 2º Maximiliano Vivot (Chevrolet) a 312 milésimas; 3º Santiago Alvarez (Dodge) a 2s100; 4º Federico Iribarne (Chevrolet) a 2s587; 5º Diego Ciantini (Chevrolet) a 8s890; 6º Alonso Etchebest (Chevrolet) a 10s023; 7º Ayrton Londero (Ford) a 10s204; 8º Santiago Andreoli (Dodge) a 11s035; 9º Enzo Pieraligi (Chevrolet) a 14s321 y 10º Javier Jack (Ford) a 14s520.campeón Facundo Della Motta 210,5 puntos; Ayrton Londero 209; Maximiliano Vivot 208; Diego Ciantini a 1287,5; Federico Iribarne 182; Andrés Jakos 180,5; Javier Jack 174,25; Alonso Etchebest 163; Ricardo Degoumois 162,75 y Kevin Candela 158,75.