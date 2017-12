Otra goleada del Barcelona

El Barcelona se consolidó como líder de la Liga española tras derrotar cómodamente (4-0) al Deportivo de La Coruña (17º) con sendos dobletes de Luis Suárez y Paulinho, este domingo en la 16ª jornada, a seis días del Clásico de los azulgrana contra el Real Madrid, relegado ahora a 11 puntos. Antes de esta jornada, el Barça tenía 5 puntos de ventaja sobre el segundo, el Valencia, que el sábado perdió 2-1 en Eibar (8º) y queda ahora retrasado a 8 unidades, en la tercera posición. El nuevo segundo, el Atlético de Madrid, venció 1-0 al Alavés (18º), también el sábado, y está a 6 puntos de la cabeza, con lo que el Barcelona amplió ligeramente su ventaja sobre su más directo perseguidor. Respecto al Real Madrid, cuarto clasificado, el líder se colocó provisionalmente con 11 puntos más, ya que el equipo merengue tuvo que aplazar su duelo ante el Leganés al encontrarse en Emiratos Árabes Unidos, donde el sábado se proclamó campeón del Mundial de Clubes. Antes del Clásico del sábado 23 en el Santiago Bernabeu, el Barcelona envió una dosis extra de presión al equipo de Zinedine Zidane. En el duelo de este domingo en el Camp Nou, el Barça tuvo una noche tranquila, encarrilada con goles del uruguayo Luis Suárez (29) y el brasileño Paulinho (41) en la primera parte. En la segunda los dos volvieron a anotar, Suárez en el 47 y Paulinho en el 75. La goleada pudo haber sido mucho más amplia, pero el argentino Lionel Messi falló un penal en el 70 y los palos del Deportivo se aliaron con los gallegos en varias ocasiones (3). Incluso no se concedió a Suárez un gol al borde del descanso que pudo haber cruzado la línea.



JUVENTUS, SEGUNDO

El Inter de Milán (3º), que comenzó la 17ª fecha como líder de la Serie A, sigue pagando cara su derrota en casa ante el Udinese: tras el Nápoles (1º) el sábado, la Juventus (2º) superó este domingo a los nerazzurri después de resolver su partido ante el Bolonia (3-0). La Juventus, vigente séxtuple campeona del Scudetto, queda ahora con 41 puntos, entre los 42 puntos del líder Nápoles y los 40 del Inter de Milán. El sábado, el conjunto napolinatano regresó al liderato de la Serie A tras su victoria por 3-1 en el campo del Torino, aprovechando la primera derrota liguera esta temporada del Inter de Milán, que había caído 3-1 ante el Udinese. Incluso la Roma, a dos puntos del Inter, podría superarle también si gana el partido que tiene de retraso. Los hombres de Massimiliano Allegri, que volvió a dejar al argentino Paulo Dybala en el banco, realizaron un partido sólido, sin dar la menor oportunidad a los locales. El volante bosnio Miralem Pjanic adelantó a la Vecchia Signora con un impecable libre directo ejecutado desde el vértice del área (27). El delantero croata Mario Mandzukic (36) subió el segundo al marcador luego de un remate cruzado con la zurda después de un gran control orientado con el pecho y el francés Blaise Matuidi (64) sentenció con una volea desde la frontal. Horas antes del duelo en Bolonia, el Milan (8º) de Gennaro Gatusso cayó 3-0 en la cancha del Hellas Verona (19º), y vio agudizada una crisis de resultados en la que el precedente triunfo ante el Bolonia no sirvió de punto de inflexión. Con 24 puntos en 17 partidos, el conjunto lombardo cuenta con tres y ocho puntos menos que sus predecesores en la clasificación, la Sampdoria y el Lazio, pero este último cuenta con dos partidos menos que el Milan, que está ya a 14 unidades de los puestos Champions. En los otros partidos disputados este domingo la Fiorentina (9º) y el Génova (17º) empataron sin goles, mientras que la Sampdoria (6º) perdió contra pronóstico 1-0 ante el Sassuolo (15º).



EL UNITED, ESCOLTA

El Mánchester United cumplió con un triunfo por 2-1 en el campo del West Bromwich (19º), este domingo en la 18ª jornada de la Premier League, con lo cual se mantuvo a once puntos del Mánchester City, el líder imparable del campeonato, mientras que el Liverpool se puso cuarto, dentro de la zona de Liga de Campeones, al golear 4-0 en Bournemouth (16º). Los Citizens encadenaron el sábado una decimosexta victoria consecutiva en la liga inglesa, con un contundente 4-1 sobre el Tottenham, y se habían distanciado con 14 puntos más que sus vecinos. El triunfo de los Red Devils les permite al menos volver a colocarse a once. En la lucha por el segundo puesto, donde hay más emoción por ahora, el United pudo también continuar con 3 puntos más que el Chelsea (3º), que el sábado también había ganado, por 1-0 al Southampton (12º). En el otro partido del domingo, el Liverpool aprovechó la derrota del Tottenham el sábado para entrar en la zona de clasificación a la Liga de Campeones, colocándose cuarto, el puesto en el que empezaron la jornada los Spurs.