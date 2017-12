Negri: "no vamos a dejar de sesionar por un paro"

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, aseguró ayer que no van "a dejar de sesionar" sobre la reforma previsional pese a la amenaza de paro que hizo la CGT y a la medida de fuerza que dispusieron organizaciones sociales para este lunes, cuando se retome el tratamiento del proyecto.

"Esperemos que pueda funcionar el Congreso, independientemente del debate natural, que no haya hechos de violencia, que se pueda echar luz lo que se pueda estar discutiendo, que se discuta un paquete de reformas tributarias", confió.

El radical defendió la modificación en el cálculo para la actualización de las jubilaciones y garantizó que "hacia adelante no se recortan" los haberes.

"El problema es el tránsito. Si usted se guía con la fórmula anterior hay un desfase para el primer trimestre de marzo, el año que viene va a ser por trimestre la actualización, ese bache que se producía obviamente generó discusiones irracionales a aquellos que hicieron de esto una batalla y lo convirtieron en un hecho político", resaltó.

El referente oficialista sostuvo que "los que encabezaron la columna del levantamiento popular" durante el último debate en el Congreso "son los mismos que acá sacaban dictamen de comisión en un minuto".

"La CGT está anunciando un paro. Imagínese usted si el día que va a haber una sesión y anuncian un paro. ¿Usted cree que contribuye a las instituciones? Han resuelto un paro al mediodía, el día que hay una sesión a las 14 hs. ¿Cuál es el motivo del paro de la CGT?", cuestionó.

En declaraciones a Radio 10, Negri criticó el accionar de los dirigentes gremiales y les pidió "racionalidad para discutir" y que "dejen de andar con cajas de fósforos en la calle", en relación a los incendios que se produjeron durante las manifestaciones del último jueves. .

En este sentido, cuestionó también el operativo de seguridad que llevó adelante el Gobierno frente a esa protesta, pero aclaró que no está seguro "si alcanzó a ser desproporcional".