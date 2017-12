Vacaciones: ¿Qué eligen los rafaelinos para esta temporada?

No fue un año fácil. La economía (como en tantas otras ocasiones) estuvo frágil para el laburante, y el manguito se defendió ante todo. Pero las vacaciones son vacaciones. Hay quienes dicen trabajar todo el año para "poder salir 15 días a cualquier parte". Otros dijeron durante todo el 2017 que recortarían todo tipo de gastos, "menos las vacaciones. En eso no se negocia..."Lo concreto es que llegó el momento. Ahora sí, hay que planificar, diagramar, optar. Mirar la caja y elegir el punto turístico para disfrutar unos días. ¿Y a dónde vamos? Los rafaelinos parecen haber elegido el sur de Brasil."Es un clásico de las vacaciones, no falla. Las playas brasileras son especiales", explican en las agencias de turismo locales, haciendo mención a las diferentes opciones que tienen las personas para aprovechar.Las playas del sur de Brasil, con Florianópolis como principal referente, son las opciones más buscadas en el país vecino por los argentinos. Tanto es el interés por estas playas, que la mitad de los argentinos que viaja al país vecino se queda en el estado de Santa Catarina. El año pasado recibió un millón de argentinos, según datos de la embajada de Brasil en la Argentina."Las consultas son por Florianópolis o por Camboriú, que son los lugares más sobresalientes. Después está Bombas y Bombiñas o Canasvieiras", le dijo una vendedora de viajes a este Medio.El dato es que Brasil no estará tan accesible como aquellas temporadas doradas. Hay que estimar que con respecto al año pasado el costo de vida estará alrededor de un 20% más alto. Incluso en el verano pasado los operadores locales se quejaron por la baja de argentinos en sus playas en relación con 2015 y con un gran aumento de los precios de comercios, restaurantes y supermercados. Para tener presente, un real equivale a 5,80 pesos argentinos, cambio oficial para la venta, que puede variar según la casa de cambio y la comisión. "Más o menos con 10 mil pesos se va una persona a Brasil una semana. Dependerá de donde quiera alojarse y lo que pretenda hacer en esos días, pero eso es lo que más o menos sale por cabeza mudarse unos días al vecino país", le dijo otra representante de una agencia local.Aquellos viajeros que estuvieron en Brasil el verano pasado destacan de lo "formidable del lugar", aunque harían algunos retoques para esta temporada: "las rutas de Brasil no están en su mejor momento porque no tienen buen mantenimiento. En la BR 290 están trabajando para duplicarla y se demora por las obras, pero yo elijo este camino porque es el más corto y más tranquilo", explica un conocido a LA OPINION.En casi todos los puntos de venta de viajes de esta ciudad la gente primero ha consultado. Ya no subestima ese "gasto extra" que a lo mejor no tenía contemplado años anteriores. "Te consultan todos y cada uno de los gastos. Muchos piden ir a un lugar determinado y acto siguiente piden la opción más barata", dijeron desde una agencia, haciendo referencia a un modo "gasolero" de vacacionar.Ir con el auto implicará otro gasto, a pesar de la comodidad que se logra para moverse en tierras no habituales. Pero, como viene la mano, este lujo se resignaría con tal de ahorrar unos pesos. Más aún, con los nuevos aumentos del combustible.