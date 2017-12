Vecinos reclaman por el uso del espacio público

El día martes 12 de diciembre, la Vecinal del barrio Villa Aero Club en su sede y en conjunto con los integrantes de la Vecinal Villa Los Alamos, se reunieron con el Jefe de la Unidad Regional V de Policía, funcionarios del Poder Ejecutivo y del Concejo Municipal de Rafaela. ¿El objetivo? Poder ordenar el sector (denominado comúnmente como "barrio de las quintas"), especialmente en lo que al espacio público se refiere.Entre los representantes del DEM estaba Eduardo López (Jefe de Gabinete), Delvis Bodoira (Secretario de Prevención en Seguridad); Gabriel Frattini (Protección Vial y Comunitaria); Cesar Oviedo (Jefe de la GUR), Luis Ambort (Secretario de Obras Públicas). También fueron invitados todos los concejales pero asistieron Marta Pascual, Hugo Menossi, Raúl Bonino, Alejandra Sagardoy y Lisandro Mársico.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Armando Marinozzi, Presidente del barrio Villa Aero Club, manifestó que "es algo que se viene dando desde hace muchos años. Básicamente, todo tiene que ver con la convivencia, con el respeto y hacer cumplir las normas. "Si uno no vive algo, no se toma dimensión", completó Marinozzi"Hay un mal uso del espacio público, por el abuso. En las avenidas, 1º de Marzo o Los Alamos, que se han puesto de moda y hay mucha concurrencia de gente. Pero no nos pasó lo mismo que en Estanislao del Campo, en donde la gente se sienta a tomar mates tranquila. Acá se desborda de gente, se pone música, hay consumo de bebidas alcohólicas (que se tolera en la vía pública).... Queremos que haya respeto, convivencia, aprendizaje y educación en la sociedad. Pero tenemos que empezar por nuestro barrio. Pero queremos que se traslade al resto de la ciudad", comentó."Nuestros barrios tienen características que nos juegan en contra", describió Marinozzi. Al ser un barrio residencial, no se pueden hacer tapiales y las casas son muy 'transparentes'. Con lo cual, mucha gente se pone a escuchar música en los canteros y terminan generando molestias a los vecinos. Lo mismo pasa con las motos, algunas de ellas con escapes libres. Esto también alcanza a los salones de fiestas del sector que son alquilados. Los vecinos pidieron informar los controles hechos y revisar la ordenanza de ruidos molestos."Ante todo esto, nos fuimos haciendo especialistas. Y tuvimos que hacernos asesorar por un abogado, en este caso, el Dr. Enrique Marchiaro, que tiene mucha experiencia en el tema. El barrio tuvo por primera vez elecciones y nos votaron con el 75% de los votos. Por eso tenemos que hacer algo distinto", indicó.Otro tema charlado fue la superposición de usos que se da en la colectora: mientras hay gente sentada tomando mate, hay gente que pasa en rollers, gente corriendo o caminando, pero también vehículos circulando (algunos, a alta velocidad, esquivando los semáforos). "No hay cartelería que indique que tienen que ir en fila. Puede haber una tragedia ahí", dijo Marinozzi a Radio Galena."La charla fue muy enriquecedora, fue un debate con mucha altura. Fue muy positiva la reunión. Hay cosas que tenemos que profundizar técnicamente. Sabemos de la falta de recursos: faltan más inspectores, se secuestran motos y no hay lugar para ubicarlas. Pero sabemos que haciendo algunos controles más específicos (hace dos semanas comenzaron). De hecho, hubo una sanción de 12.000 pesos a un propietario. Por eso queremos ayudar a los vecinos, que muchas veces no cuenta con información", dijo Marinozzi.También se mencionó la situación que se viven todos los 21 de septiembre, y en particular, el último, en donde hubo menores que sufrieron hechos delictivos."No queremos decir 'no venga nadie'. Tampoco 'vengan todos a descontrolar'. Hay que venir a hacer lo correcto", completó. En febrero habría una nueva reunión entre vecinos y funcionarios.