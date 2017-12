Trabajo: Rafaela dispone mejor índice que el promedio nacional

Luego de difundirse el miércoles de la semana pasada los datos oficiales del INDEC sobre el mercado laboral en todo el país, surge la comparación con lo que sucede en el mismo sentido en nuestra ciudad, cuyos detalles habían sido proporcionados por el ICEDeL en la última semana de noviembre. Como dato saliente tenemos que Rafaela, con 8,1% de desocupación y 10% de subocupación, dispone de mejores cifras que el promedio nacional, donde la desocupación es de 8,3% y la subocupación 10,8%, diferencias que son escasas pero que en definitiva marcan en qué condiciones se encuentra Rafaela.Deben hacerse algunas salvedades en cuanto a la recolección de datos, ya que existe cierta diferencia, pues aquí en Rafaela el ICEDeL hizo la recolección de la encuesta en los meses de mayo y junio, con cierta antelación a los del INDEC que correspondieron al tercer trimestre conformado por julio, agosto y septiembre. Podría existir allí alguna diferencia, aunque mínima, ya que las situaciones del mercado laboral no fueron marcadas según los meses analizados.En tal sentido, y para tener un panorama clarificado respecto al ámbito local, recordamos que partiendo de la estimación de una cantidad de habitantes total de 103.000 personas, la población económicamente activa fue estimada en 50,3% -superando a la de 2016 que era de 48,4%-, surgiendo de la encuesta efectuada 690 viviendas de la ciudad y 695 hogares sobre una cantidad de 2.039 personas, que la desocupación se encuentra en el 8,1% y la subocupación -es decir aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales- estaba en el orden del 10%.De acuerdo con esos porcentajes, en Rafaela son 9.000 los habitantes afectados por ambos aspectos, 4.000 directamente sin empleo y 5.000 con problemas de subocupación, sea por la escasa cantidad de horas trabajadas o bien por otras causas similares. De tal forma, el 18,1% de la población económicamente activa de nuestra ciudad enfrenta problemas laborales, cantidades que marchan por un andarivel parecido al promedio nacional, aunque 2 décimas menos en los desocupados y 8 décimas menos en los subocupados. Indices insignificantes numéricamente, pero como se trata de personas las que están de por medio, importante que sea de esa manera y ojalá se pueda seguir bajando. Aunque, reiteramos, las circunstancias parecen estar indicando otra cosa.En general el escenario rafaelino mejoró con relación a este mismo trabajo de 2016, año en el cual la desocupación estaba en 9,4%, registrando una importante reducción de 1,3%, mientras que en cambio la situación fue absolutamente diferente en la subocupación, ya que el año pasado se estaba en 8% y ahora se subió a 10%, también creció la población en condiciones de estar activas laboralmente, pasando de 48,4% a 50,3% sobre un total de 103.000 habitantes.Si bien este Diario publicó en la pasada edición del jueves los datos nacionales del mercado laboral, es conveniente reiterar algunos de sus aspectos centrales en esta oportunidad, facilitando de tal modo la comparación. La medición del INDEC correspondió al tercer trimestre conformado por agosto, septiembre y octubre, con 8,3% de desocupados y mejoría de 2 décimas con relación a igual período de 2016, en tanto el empleo pasó de 42,1% a 42,4%, cantidades mínimas pero que dadas las circunstancias, son algo así como oro en polvo. En cambio los subocupados subieron de 10,3% a 10,8%, registrándose el mismo fenómeno que en Rafaela, quedando la impresión que mientras crece levemente el empleo registrado, también crece en igual medida el trabajo informal.Según la población económicamente activa en todo el país la cantidad de desocupados asciende a 1,4 millón, con una retracción de apenas 19.000 con relación al año anterior.La región más comprometida del país sigue siendo el Conurbano bonaerense con 10,3% de desocupación, lo cual significa que hay 574.000 personas sin trabajo, notándose una diferencia mínima a favor de 2.000 individuos, por lo cual considerándose la posibilidad de error de muestreo, prácticamente se puede decir que no hubo modificaciones de año a año. También hubo deterioro en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego, pero en cambio mejoró el noreste en las provincias de Jujuy y Salta.Otros datos adicionales del INDEC dan cuenta que unas 300.000 más salieron a buscar trabajo, consiguiendo un empleo fijo sólo la mitad, mientras que el resto empleos de pocas horas y baja calidad.Vistos de esta manera son simplemente números, estadísticas y comparaciones que surgen de relevamientos, que en definitiva logran establecer determinados aspectos de la situación socioeconómica, aunque dejando al margen la mayoría de aquellas situaciones sin llegar a tener peso concreto para este tipo de trabajos, si en cambio lo tienen desde lo humano.Poco después de que el INDEC anunciara una baja residual del desempleo en el tercer trimestre de este año, la funcionaria responsable de esa medición, además de la pobreza e indigencia, Cynthia Pok, renunció a su cargo. Lo hizo a través de una carta remitida al titular del organismo, Jorge Todesca, en la que no explicitó los motivos de su alejamiento. No obstante, desde las oficinas del instituto trascendió que recibió "presiones" en la elaboración de los índices a su cargo.Pok es una técnica reconocida local e internacionalmente. Era la directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), encargada de medir la pobreza. El año pasado fue repuesta en ese cargo del que había sido desplazada en 2007, durante la gestión de Guillermo Moreno. Por entonces, la socióloga había denunciado la "manipulación" de las mediciones. Por eso, su retorno el año pasado fue un golpe de efecto del gobierno de Mauricio Macri para sumarle credibilidad al organismo.Ahora, la situación se vuelve en contra, despertando sospechas este repentino alejamiento del cargo.